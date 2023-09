Belen Rodriguez : “La prima volta con Elio Lorenzoni”. È la stessa bella argentina a renderlo noto. E no, non pensate subito male, parliamo di altro. La showgirl è senza dubbio in una fase della sua vita in cui vuole stare meglio e dimostrare a tutti che può farcela anche senza Stefano De Martino. Così, la mamma di Santiago non fa altro che sfoggiare sui social delle belle cose fatte o da fare con il suo Elio Lorenzoni. Per chi non lo sapesse, la sua “nuova fiamma” è un imprenditore lombardo. I due erano molto amici già da anni, ma ora sembra esserci qualcosa di più.

Tutto nasce dopo le presunte scappatelle di dell’ex ballerino di Amici. Stavolta però sembra chiaro che non siamo di fronte a un Antonino Spinalbese bis, ma qualcosa di davvero diverso. Seppur Belen Rodriguez sia anche la mamma di Luna Marì, la bambina avuta insieme proprio ad Antonino Spinalbese, non è detto che anche con Elio Lorenzoni la strada sia quella.





Forse il loro rapporto è molto più idilliaco di quello che si pensa. Belen Rodriguez infatti sui social ha mostrato il suo nuovo “amore”, prima in degli scatti davvero molto intimi, poi in una foto con una dedica davvero speciale: “El primer vestido para ti”. Il primo vestito per te, testualmente. Insomma, per la prima volta indosso qualcosa di sexy per te, per farmi sentire bella di fronte ai tuoi occhi.

Ma chi è Elio Lorenzoni? Si tratta, come dicevamo, di un imprenditore lombardo laureato in economia e amministrazione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È un volto molto noto nel settore in cui lavora: quello dell’automotive nel quale gestisce alcune aziende. Tuttavia Elio Lorenzoni è molto riservato della sua vita privata e non ama molto i social.

Ora però avrà trovato pane per i suoi denti con una come Belen che invece sui social ci campa, in pratica. Questo fatto lo conferma anche il suo account Instagram sul quale ha poco meno di 600 followers, tra cui la stessa Belen Rodriguez. Com’è noto, Belen ed Elio si conoscono da molto tempo.

