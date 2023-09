“Pieni di gioia e amore”. Cicogna in tv, il volto di Canale 5 mamma bis: il primo figlio nato appena un anno fa

Festa in televisione, il volto di Canale 5 sarà mamma per la seconda volta: appena un anno fa era nato il primo figlio. L’annuncio, come ormai succede sempre, è arrivato dal suo profilo Instagram ufficiale che vanta migliaia di follower. “Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile… È in arrivo e siamo pieni di amore e gioia”, ha scritto lei a corredo di un video in cui si vede il figlio Paolo sventolare l’ecografia della seconda gravidanza della mamma.

Subito dopo l’annuncio i fan si sono scatenati e tanti sono stati i messaggi di persone comuni e vip che hanno voluto dimostrare il loro affetto. In particolare, complimenti indirizzati ad Armando Incarnato , Ludovica Valli, Clarissa Marchese, Martina Luchena (quest’ultima diventata mamma proprio pochi giorni fa) e Andrea Cerioli.





Uomini e Donne, Nicole Mazzocato mamma per la seconda volta

A diventare mamma bis è Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne legata al calciatore Armando Anastasio, in forza al Pordenone dopo essere passato per il Monza di Silvio Berlusconi, da poco più di due anni. “È l’uomo più passionale e premuroso che abbia mai conosciuto”, aveva raccontato Nicole quando alcuni follower sui social.

Scrive Fanpage come: “Lo scorso agosto, nel giorno del parto, ha condiviso tutta la gioia dell’arrivo del primogenito. Dopo la nascita di Paolo, entrambi avevano subito pensato di avere un secondo figlio. “Sia io che Armando abbiamo rispettivamente un fratello e due sorelle e vorremmo che anche Paolo avesse un fratellino e una sorellina”, aveva raccontato Nicole sui social. Detto fatto”.

Nicole Mazzocato è nata il 31 agosto del 1990 a Belluno. La sua prima esperienza importante è avvenuta 11 anni fa a Miss Italia, poi ha preso parte alle selezioni di Striscia la Notizia per Veline. La notorietà è stata raggiunta nel 2015 grazie a Uomini e Donne, quando è stata corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Con lui è stata legata per 4 anni dal 2015 al 2019. Poi ha avuto una storia di un anno con Thomas Teffah e ora il suo cuore si è stabilizzato con Armando Anastasio.