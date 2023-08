Belen Rodriguez è al centro del gossip in queste settimane e anche in questi giorni e ora la sorella Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio su di lei, senza citarla direttamente. Ma tutto fa capire che si riferisca proprio alla showgirl e conduttrice, che dopo essersi lasciata con Stefano De Martino avrebbe ormai cominciato una nuova storia d’amore. Infatti, ha pubblicato le prime foto ‘ufficiali’ insieme a colui che le avrebbe conquistato il cuore.

Tutti gli occhi sono puntati su ciò che fa ogni giorno Belen Rodriguez, ma ora le attenzioni si sono spostate improvvisamente sulla sorella Cecilia. La quale ha caricato sul suo profilo Instagram un post che sembra inequivocabile. Un vero e proprio consiglio all’ex moglie di Stefano, che sta provando ad andare avanti. Vediamo insieme cosa ha voluto dire ai suoi follower e soprattutto alla meravigliosa Belen in questo momento delicato.

Belen Rodriguez, cosa le ha consigliato la sorella Cecilia

Ripetiamo che, nonostante non si sia rivolta in maniera ufficiale a Belen Rodriguez, la sorella Cecilia sembra si sia riferita proprio a lei nel suo post Instagram. Nella giornata del 30 agosto Belen ha mostrato le prime immagini col neo partner Elio Lorenzoni, col quale aveva già un ottimo rapporto di amicizia iniziato almeno 10 anni fa. Ora sarebbe scoccata la scintilla giusta e i due formano una coppia. Ci sono state polemiche sull’ex conduttrice de Le Iene perché si sarebbe legata sentimentalmente troppo presto ad un altro.

Cecilia Rodriguez ha scelto come didascalia: “Consejito”, che tradotto in italiano significa: “Piccolo consiglio”. E ha sottolineato una parte di un libro, che in quel frangente stava leggendo: “Non esiste il momento giusto. Esiste cosa vuoi e cosa non vuoi“. Si tratterebbe di un sostegno totale nei confronti di Belen, che avrebbe fatto più che bene ad annunciare il suo fidanzamento, sebbene ci siano state polemiche relative alla recente separazione da De Martino, tra l’altro mai annunciata ufficialmente.

E i follower di Cecilia hanno voluto dire la loro: “Concordo dolcezza”, “Grande verità”, “Parole sante Cecilia, brava”, “Ben detto”, “La cosa più bella che ho letto”, “Frase davvero molto significativa, grazie per questo consiglio”.