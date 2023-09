Selvaggia Roma devastata dal dolore. A raccontarlo è la stessa ex di Francesco Chiofalo tramite una lunga e toccante intervista a Chi, il magazine di Massimo Borgnis. La giovane ha quindi esordito raccontando il dramma privato e personale. Selvaggia ha detto di aver scoperto durante un’ecografia di routine che il cuoricino della sua bambina non batteva più. Ed è proprio da questo momento tragico che Selvaggia Roma decide di partire per raccontare quello che le sta accadendo e come ha deciso di reagire.

“Voglio dedicare 5 minuti a me stessa, a noi stesse – racconta Selvaggia Roma – Per dire che ce l’ho fatta, che ce l’abbiamo fatta… Dovete ringraziare voi stesse e le persone che vi amano e vi stanno accanto. Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare dolore, un dolore incolmabile. Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita”.





E ancora: “Noi siamo donne e siamo anche molto forti. Sono qui per ringraziarvi, per farvi un applauso e darvi forza come sempre. E a dirvi: non c’è una pozione magica, ma possiamo combattere come abbiamo sempre fatto e cercare di vedere sempre un lato positivo”. Selvaggia Roma lo fa tramite un video sui social. L’ex protagonista dell’edizione di Temptation Island del 2017, aveva dichiarato pubblicamente di aver perso una bimba in grembo.

L’aborto aveva lasciato senza parole i suoi followers, ma che lei e Luca Teti, il padre della bimba, erano devastati ma in salute. La piccola si sarebbe dovuta chiamare Mia. Eppure oggi eccola qui, a sorridere e a raccontare come non si supera mai un dolore come questo, ma con forza. Non è casuale neanche la canzone scelta da Selvaggia Roma come sottofondo musicale al video.

Parliamo di “Let her go”. Una canzone molto bella e toccante che si potrebbero tradurre con “lasciala andare”. Ed è proprio questo l’augurio che Selvaggia Roma si fa: lasciare andare la figlia, la sua idea e tutto quel dolore. E accettare che a volte la vita può essere terribile ma pur sempre meravigliosa.

