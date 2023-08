Nuovo capitolo dell’infinita storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A chiarire tutto è stata la ragazza con un post sull’ex Twitter, X. Pressata dai tanti follower che le chiedevano delucidazioni sul rapporto con l’ex concorrente del GF Vip, lei ha rotto definitivamente il silenzio e stavolta sembra che si tratti di un annuncio definitivo. Anche se i due non hanno mai smesso di sorprendere i loro fan con clamorosi e inattesi ribaltoni.

Ma le parole di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro sembrano adesso chiarissime. Ricorderete che qualche giorno fa la venezuelana aveva fatto sognare tutti con un post dedicato proprio al giovane, infatti i due erano intenti a baciarsi sulle labbra. Ora, a distanza di molte ore da quell’avvenimento, l’ex vippona ha deciso di parlare a cuore aperto e ha messo un punto, forse finale, su ciò che sta succedendo tra i due protagonisti.

Leggi anche: “Ti abbiamo sgamata”. Oriana Marzoli, bufera dopo il bacio con Daniele Dal Moro





Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, l’annuncio di lei è definitivo

Nel pomeriggio di giovedì 31 agosto Oriana Marzoli ha preso il cellulare e ha scritto un tweet dedicato anche a Daniele Dal Moro, ma rivolto soprattutto a tutti coloro che chiedevano informazioni sulla coppia. Le sue dichiarazioni hanno fugato ogni tipo di dubbio e probabilmente i fan non le porranno altre domande, almeno nelle prossime ore. Anche perché non c’è bisogno di cercare chissà quale interpretazione, dato che il messaggio è molto lineare.

Ormai tra Oriana e Daniele è rottura totale, con i due che si sono lasciati come confermato dall’influencer del Venezuela: “È finita ragazzi. Non sono una che da spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”. Quindi, non ci sono speranze per ora su una nuova pace.

È finita ragazzi. Non sono una che da spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre 🙏🏻 — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) August 31, 2023

Dopo un tira e molla durato mesi, tra ritorni di fiamma e separazioni, adesso Oriana e Daniele avrebbero capito che, nonostante l’amore, non sono fatti per stare insieme. E la loro volontà è quella di poter affrontare questa fase con serenità, senza che ci siano troppe intromissioni.