Ancora mare di polemiche su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due hanno avuto non pochi problemi da quando è finito il Grande Fratello Vip, anzi gli stessi erano già cominciati ai tempi del reality show di Alfonso Signorini. Si sono lasciati e rimessi insieme diverse volte, ma adesso sembra che siano giunti ad una decisione definitiva. Gli ex vipponi sono ufficialmente di nuovo una coppia, ma è bastata una loro foto a far inviperire la gente.

Alcuni follower hanno deciso di attaccare soprattutto Oriana Marzoli, rea di aver fatto qualcosa di sgradevole nell’annunciare il ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro. C’è chi ha messo in dubbio la sua buona fede e le ha puntato il dito contro. Un’accusa diretta, come riportato dal sito Blastingnews, che mette ancora una volta in difficoltà la giovane. E pensare che fino a poche settimane fa sembrava decisa ad andarsene dall’Italia dopo la rottura con lui.

Leggi anche: “Insieme”. Luca Onestini e Oriana Marzoli, la notizia è una vera sorpresa per il pubblico





Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme, polemica dopo la foto scelta

Nonostante in un primo istante si potesse pensare che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avessero deciso unicamente di annunciare così il riavvicinamento, non ci sono state reazioni solamente positive a quella scelta fatta dalla venezuelana. La quale nasconderebbe il reale obiettivo di quell’immagine, che non avrebbe nulla a che fare con i suoi sentimenti nei confronti dell’ex gieffino. E dunque deve fare i conti con nuove aspre critiche.

Oriana ha pubblicato una foto nella quale lei e Daniele si baciano sulle labbra, a conferma che i sue siano nuovamente fidanzati. Ma nelle altre istantanee e nella didascalia la ragazza ha fatto riferimento ad un brand, concernente l’abito scelto. Quindi, l’hanno criticata duramente per aver sfruttato questa occasione per lucrare. Ha quindi fatto una vera e propria sponsorizzazione, che le avrebbe permesso grazie a questa storia amorosa di ottenere del denaro.

Quindi, c’è chi non creda assolutamente alla bontà di questa relazione e c’è chi sia certo del fatto che abbiano deciso di ritornare assieme sempre in maniera fittizia per avere entrambi un guadagno economico. Vedremo se i due risponderanno a queste accuse degli hater.