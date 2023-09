Amadeus non ha vissuto giorni facili, nelle settimane scorse è stato preso di mira da Morgan che per lui aveva usato parole durissime. Probabilmente con il dente ancora avvelenato per la storia di Bugo a Sanremo, Morgan aveva spiegato: “Il sistema va avanti imperterrito come uno schiacciasassi e il sistema italiano sfrutta proprio il fatto che il popolo sia totalmente privo di capacità di emergere e di reagire ai soprusi. Il popolo italiano è veramente un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni”.

“Come su Amadeus direttore artistico di Sanremo, sono l’unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone e continua a farlo, ma rimangono tutti zitti”. Parole alle quali Amadeus non aveva risposto.





Tu si que vales vince la gara degli ascolti di sabato 23 settembre

Continuando ad andare per la sua strada. Nella giornata di ieri, però, ha dovuto fare i conti che una brutta notizia. Gli ascolti lo hanno bocciato. Ci voleva Maria De Filippi per far ri-decollare il prime time di Canale Cinque. Tú Sí Que Vales vola al 31% di share, quasi doppiando Arena Suzuki di Amadeus su Rai Uno inchiodatosi al 16.3%. Una sfida senza storia.

Scrive Davide Maggio come: “Su Rai2 la nuova stagione di S.W.A.T. parte da 810.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha intrattenuto 778.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Bellissima sigla 412.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Rocky II totalizza un a.m. di 414.000 spettatori (2.7%). Su La7 il debutto di Massimo Gramellini con In Altre Parole, dalle 20:46 alle 23:17, ha registrato 836.000 spettatori con il 5%”.

“Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 382.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Faking It – Bugie o verità? segna 200.000 spettatori (1.5%). Sul 20 The Losers arriva a 346.000 spettatori (3%). Su Iris Red Dragon raggiunge 341.000 spettatori e il 2.1%. Su RaiMovie Confusi e felici è visto da 227.000 spettatori (1.3%). Su RaiPremium Dove la trovo una come me? è seguito da 283.000 spettatori (1.7%)”.