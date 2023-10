“Le hanno volute eliminare”, bufera a Reazione a Catena, il programma magistralmente condotto da Marco Liorni su Rai 1. Durante l’ultima puntata è andata in onda quella per qualcuno è stata una sorta di congiura verso una squadra in particolare. Secondo alcuni utenti di X, l’ex Twitter per capirci, alcune concorrenti sono stata svantaggiate rispetto ad altre. Come si sa tuttavia, il gioco ha delle regole ben precise e c’è di base sempre un notaio che controlla che tutto sia fatto a regola d’arte e senza avvantaggiare qualcuno rispetto ad un altro.

Tuttavia ogni settimana qualche utente va a lamentarsi, in maniera più o meno pacata, rispetto a qualche complotto che vede la mani degli autori dietro a vittorie e sconfitte. È il caso, almeno quest’ultimo, della vicenda dell’eliminazione delle Amiche in onda. Le tre ragazze, bravissime e campionesse per 14 giornate di fila, hanno dovuto gettare la spugna. Sfortunate nell’aver beccato una serie di parole davvero ostiche da indovinare. Ma è proprio questo il gioco.





Dopo essere state attaccate su tutti i fronti perché paragonate ingiustamente ai Dai e Dai, altra squadra di super campioni, alla fine al grande pubblico di Rai 1 sono anche piaciute. E dopo settimane di offese sui social, ecco che invece stavolta su X sono tutti dalla loro parte, urlando alla congiura nei loro confronti.

Le amiche in onda mi sa che le hanno gentilmente messe davanti la porta#reazioneacatena — Mary 🫧 (@kindmary_) October 13, 2023

E così, Valeria, Donatella e Mariluna hanno dovuto chinare la testa agli sfidanti e quindi tornare a casa. Per molti tuttavia le tre ragazze sono state fatte fuori “in modo vergognoso: parole da indovinare impossibili quando vogliono eliminare una squadra. Mettessero un limite al numero delle partecipazioni piuttosto”. Un altro utente di X invece scrive: “esagerata la débâcle delle tre, molto organizzata”, per alcuni insomma le tre avrebbe deciso autonomamente di tornare a casa.

#ReazioneACatena Servivano per eliminare le amiche in onda e li hanno fatti vincere in modo da eliminarli oggi — Couch Potato (@couchpotato180) October 14, 2023

Per altri invece sarebbero state indotte a togliere il disturbo, “forse perché gli ascolti erano in calo”. E ancora: “Purtroppo non lasciano un bel feeling”. Le tre alla fine della fiera hanno applaudito e sorriso, felici di aver partecipato a questa bella avventura televisiva. Ma il pubblico in quel sorriso ci vede qualcosa di davvero assurdo. Ah, i social!

