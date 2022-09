“Ma davvero?”. Pierluigi Diaco, il cachet da capogiro imbarazza la Rai

Pierluigi Diaco, cachet sopra la media. Da alcuni giorni non si fa che parlare del conduttore Rai e del suo nuovo programma “BellaMa’”. Diaco è arrivato in sostituzione di Bianca Guaccero che con Detto Fatto era andata incontro ad un lento ma inesorabile calo degli ascolti. Adesso, però, non è che le cose vadano poi tanto meglio. Si tratta di un quiz culturale che mette a confronto due generazioni, da un lato la “Z” (18-25 anni), dall’altro i Boomer (55-90 anni).

Il programma, iniziato lo scorso lunedì 12 settembre, ha ottenuto il 4,36% di share con 353.000 spettatori nel giorno dell’esordio e il 3% di share con 244.000 spettatori il giorno successivo martedì 13 settembre. Giovedì in piccola risalita con 285.000 spettatori (3.4%). Numeri poco rassicuranti. E come se non bastasse in una delle ultime puntate Diaco ha sforato di ben 7 minuti facendo iniziare in ritardo il programma successivo “Ore 14” e Milo Infante non è rimasto in silenzio.

Polemiche su Pierluigi Diaco per il compenso sopra la media Rai

Recentemente il conduttore è finito nell’occhio del ciclone per un’altra questione. Parliamo del suo compenso, un argomento che fa discutere soprattutto se legato ai risultati non entusiasmanti del suo programma. A parlarne è Carmelo Caruso che sul Foglio scrive: “Bella Diaco, ecco perché in Rai si discute del contratto da sballo del conduttore (amico di Meloni)”.

Su Pierluigi Diaco il giornalista del Foglio Carmelo Caruso scrive: ““La notizia è che il suo programma Rai non fa gli ascolti attesi, l’altra notizia è che il suo compenso è al di sopra della media (274 mila euro; oltre 1.500 euro a puntata). Stiamo parlando di Pierluigi Diaco. È un veterano della Rai. Ha un curriculum lungo e molte esperienze alle spalle”.

Ancora: “Oggi è “blindato” e forse per la ragione che lo stesso Diaco ha rivendicato in un’intervista a Repubblica: “Giorgia Meloni è una delle mie migliori amiche, onesta e leale. Ma non ho mai parlato con lei di Rai, parliamo di altre cose e si cazzeggia”. Non c’e motivo per non crederci. Lui non parla di Rai con Meloni ma in Rai parlano invece di Diaco”.

