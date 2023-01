Un inferno che dura da 4 mesi: è la storia di un cantante di Amici, concorrente nella settima edizione del talent di Maria De Filippi, quella vinta da Marco Carta. Tutto è iniziato lo scorso mese di luglio quando ha contratto il Covid per due volte: dolori atroci che lo portavano allo svenimento, febbre alta che non scendeva. “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante: State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”.

Era la didascalia a un post di Pasqualino Maione, l’ex concorrente di Amici che da mesi combatte contro il virus. Ora sulle pagine del magazine Nuovo ha raccontato il suo calvario. Dalle foto sul suo profilo Instagram si capisce che è tornato a casa, ma la strada da percorrere è ancora lunga. “La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”, inizia così il suo racconto.

Il dramma di Pasqualino Maione, ex Amici: “In ospedale da 4 mesi”

Oggi Pasqualino Maione ha 38 anni e si reca spesso in ospedale per sottoporsi alle cure a base di cortisone e altri farmaci. Accanto a lui la sua famiglia e soprattutto la madre e la sorella Giovanna che non lo lasciano mai solo. Del suo fisico scolpito è rimasto poco: a causa della malattia avrebbe perso 30 chili. In questi mesi ha raccontato di aver sentito la vicinanza di Marco Carta e Roberta Bonanno che erano con lui in quell’edizione di Amici.

Mentre da Maria De Filippi non sarebbe arrivata nessuna chiamata dal momento che dopo la fine del programma non sono rimasti in contatto. L’ex concorrente di Amici sogna di partecipare a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti a cui hanno preso parte tanti volti del talent di Canale 5: nel frattempo continua la sua battaglia e la sua più grande gioia è stata passare il Natale in casa con la sua famiglia.

Pasqualino Maione è nato nel 1984 a Waiblingen, in Germania e dopo aver vissuto per un po’ nel territorio tedesco è andato a Cicciano, in provincia di Napoli. Ad Amici 7 partecipò come cantante e ottenne un interessante terzo posto in classifica nell’edizione vinta da Marco Carta. Ma non è riuscito ad avere il successo che sperava. Ora, sta lottando con tutte le sue forze per sconfiggere il coronavirus.