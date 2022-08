Brutte notizie per l’ex concorrente di Amici, che ha pubblicato una foto che sta tenendo col fiato sospeso tantissimi suoi fan. Lui ha rivelato sul social network Instagram di non essere affatto in buone condizioni di salute, infatti sta ormai combattendo da diverso tempo contro una malattia che gli sta dando grossi problemi. Stiamo parlando di Pasqualino Maione, che è stato ricoverato in ospedale. E proprio dal nosocomio ha deciso di postare un’immagine eloquente e decisamente preoccupante.

L’ex Amici Pasqualino Maione è stato ricoverato dunque in ospedale e lo stato di salute non è dei migliori. Ha riferito ai suoi follower cosa gli è successo e come sta attraversando questo periodo caratterizzato da un vero e proprio incubo, che sembra quasi senza fine. Immediatamente coloro che lo seguono hanno iniziato a inviare messaggi di vicinanza e la speranza di tutti è che possa migliorare il prima possibile. Andiamo a vedere insieme cosa ha raccontato e da cosa è stato colpito nei giorni scorsi. (Leggi anche “La situazione è grave”. Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: quell’ultima diretta tra lacrime e disperazione)





L’ex Amici Pasqualino Maione ricoverato in ospedale

Nella triste immagine postata dall’ex Amici Pasqualino Maione, dove appare ricoverato in ospedale, lui ha inquadrato solamente il suo braccio, con la flebo che gli è stata attaccata per permettergli di stare meglio. Ma la situazione è ancora tutta in divenire, visto che dalle sue parole è facile comprendere come non si sia ripreso del tutto. Anzi, ha riferito che da oltre una settimana è alle prese con questa patologia, che non ne vuole sapere di lasciarlo in pace. Vediamo cosa ha scritto e come hanno reagito i suoi follower sotto il post.

L’allievo dell’edizione numero 7 di Amici ha detto: “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante:

State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”. E subito dopo alcuni hanno commentato: “Noo, mi dispiace troppo”, “Sei nelle nostre preghiere”, “Forza amico mio”, “Rimettiti presto”, “Torna più forte di prima”.

Pasqualino Maione è nato nel 1984 a Waiblingen, in Germania e dopo aver vissuto per un po’ nel territorio tedesco è andato a Cicciano, in provincia di Napoli. Ad Amici 7 partecipò come cantante e ottenne un interessante terzo posto in classifica nell’edizione vinta da Marco Carta. Ma non è riuscito ad avere il successo che sperava. Ora, sta lottando con tutte le sue forze per sconfiggere il coronavirus.

