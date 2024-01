“Così il dottore è scorretto però!”. Bufera su Affari Tuoi. Nel programma in prima serata condotto da Amadeus, si è svolta una partita emozionante con protagoniste Ivana e Giovanna, due sorelle di Crotone che ambivano a vincere 300mila euro. Eppure, durante il gioco, le sorelle hanno visto diminuire i pacchi rossi,, mentre quelli blu rimanevano in gioco e sempre più numerosi rispetto agli altri.

E alla fine è stato proprio il dottore, figura chiave del programma che propone offerte ai concorrenti (per chi non lo sapesse) che ha fatto arrabbiare tutti. Come sempre, la figura, ha osservato attentamente l’andamento della partita e ha offerto più volte somme superiori ai 30mila euro, che le sorelle hanno però sempre declinato. Chiaramente questa serie di scelte delle sorelle di Crotone hanno portato la partita su un percorso incerto, con la fortuna che sembrava volgere al peggio.





Ma il colpo di scena arriva sul finale, ovvero quando il dottore presenta l’ultima offerta: da una parte un pacco blu, dall’altra un pacco contenente 100mila euro. Nonostante il pubblico fosse agitato e Giovanna sembrasse intenzionata a rifiutare l’offerta per tentare di vincere il premio maggiore, Ivana, la sorella, l’ha convinta a considerare l’offerta del dottore, che in quel momento era di 28mila euro.

Neanche a dirlo, sui social è stata bagarre estrema e alcuni si chiedevano se Giovanna avrebbe davvero rifiutato l’offerta, lei ha riflettuto ma sembrava decisa a proseguire. Alla fine, è stato l’intervento di Ivana a farle cambiare idea, portandola ad accettare i 28mila euro proposti dal dottore.

Io che cerco di capire qualcosa della vita #affarituoi pic.twitter.com/QIE2YHv7rF — Anto🦢•🦦 (@cercolapace) January 8, 2024

Tuttavia, alcuni spettatori hanno espresso i soliti sospetti riguardo l’intento del dottore, suggerendo che l’offerta fosse volutamente bassa per indurre le sorelle a rifiutare e rischiare di andare via senza nulla, dato che un pacco da 100mila euro era ancora in gioco. Insomma, in tanti accusano il dottore di Affari Tuoi di comportarsi male, in realtà forse ignorano che è proprio il suo compito fare ciò che fa. Anzi, sono proprio scelte come queste a renderlo un grande giocatore.

