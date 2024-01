“Io lui lo conosco, mi ha venduto…!”. Colpo di scena ad Affari Tuoi. Il concorrente riconosciuto sui social ed ecco cosa spunta sul suo privato. Grandi applausi per Roberto di Aversa, il concorrente che è riuscito a fare una grossa vincita domenica 7 gennaio. L’uomo si è portato a casa la bellezza di 75mila euro in gettoni d’oro. Il signor Roberto, chiaramente rappresentate della Campania, di è reso protagonista di una grande serata dello show condotto da Amadeus.

In tanti però hanno deciso di commentare minuto per minuto le sue gesta e alcuni commenti sono davvero simpaticissimi. “Io non ce la faccio! Mi emoziono sempre nel vedere come cambia il volto del concorrente quando apre il pacco e vince i soldi!”, scrive ad esempio uno. “Per farlo tacere hanno mandato la pubblicità”, ironizza poi un altro fan del programma.





“Io dal signor Roberto di Aversa ho acquistato il mio primo smartphone tanti anni fa, mi ha fatto tanto piacere della sua vincita. Meritatissima!”, fa sapere poi un altro. Qualcuno poi fa sapere: “Sono troppo contenta per il tipo della Campania che ha vinto, strameritati e troppo simpatico lui”. “A parte il parlare troppo (ma sono campana anche io quindi …), hanno fatto una bella partita. Bel coraggio”.

Poi un altro dice: “Chapeau al fatto che sia arrivato tra i pochi ad essere arrivato in fondo e convinto delle sue convinzioni, ahimè il coraggio ripaga e molto!”, “Non è solo fortuna, ci credeva ed è andato fino in fondo!”. E ancora: “Finalmente qualcuno che arriva in fondo e vince”, “Veramente contentissima per lui, soprattutto per come sia una splendida persona e soprattutto di simpatia, proprio ha avuto un coraggio disarmante!”.

la cosa piú bella è che ho conosciuto te Amadeus



totalmente io se andassi a giocare a #affarituoi pic.twitter.com/qT3iUxwDcy — Francesca🪽 (@_cielodiperle) January 7, 2024

E ancora: “Non sono mai stata così felice per un concorrente”, “Ha fatto quello che gli altri coi 300mila ancora in gioco non hanno avuto il coraggio di fare. BRAVO!”, “Dopo tanti paurosi e ignavi ecco un concorrente degno e coraggioso”. Insomma, tutti felici dopo l’ultima puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 7 gennaio 2024.

