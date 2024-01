Grande Fratello 2023, la richiesta agli inquilini della casa. Eventi che hanno decisamente scosso gli animi dei concorrenti, quelli avvenuti di recente e in particolar modo dopo l’uscita di scena di Beatrice Luzzi che ha ricevuto la dolorosa notizia del lutto in famiglia. Assenza di empatia e una cascata di commenti e tweet sulla testa dei gieffini, messi in guardia anche dagli autori del programma.

La strana richiesta del GF agli inquilini fa il giro del web. A essere chiamata in confessionale Anita Oliveri che ha poi riportato quanto le sarebbe stato riferito: “Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso. Fuori 4 cretini stanno facendo casino”, è stata la rivelazione di Anita che si è dunque rivolta agli inquilini spiegando di mantenere un profilo basso alla luce dell’indignazione di alcuni fan.

La strana richiesta del GF agli inquilini fa il giro del web: “Accadrà in diretta tv…”

Ma come risponderanno a loro volta gli utenti dopo l’espressione “cretini” di Anita? Al contempo, sembra proprio che le richieste non siano finite qui. Sarebbe stato chiesto agli inquilini della casa di preparare le proprie valigie in vista della prossima diretta tv. Nelle ultime ore infatti il dibattito si è acceso tra Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele.

Sarebbe stato Garibaldi a utilizzare una frase infelice sui gay che ha dunque dato il via al botta e risposta tra i presenti. A prendere le difese di Garibaldi è stata Anita che nel giro di poco si è trovata contro anche Rosanna Fratello e Sergio D’Ottavi. Ma gli animi non si sono spenti neache dopo quando a sollevare un’ulteriore discussione in casa sono state Letizia e Fiordaliso.

E alla luce dei nuovi accadimenti in molti avrebbero del tutto dimenticato un’altra questione emersa: agli inquilini della casa sarebbe stato chiesto di preparare la valigia. Si tratta di un provvedimento deciso dagli autori del programma o di una indiscrezione che porrebbe un ulteriore focus sugli atteggiamenti richiesti a gran voce. Non resta che scoprirlo in diretta tv.