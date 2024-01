Grande Fratello 2023, la rivelazione di Anita Oliveri. La concorrente si è diretta in confessionale sotto indicazione degli autori stessi che hanno riferito un messaggio ben preciso dopo gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto gli inquilini della casa e la polemica annessa. Il polverone si è alzato da quando una delle concorrenti più amate, Beatrice Luzzi, ha dovuto affrontare il lutto, abbandonando la casa più spiata d’Italia.

La rivelazione di Anita Oliveri dopo il confessionale. Arriva il richiamo da parte degli autori del programma alla luce degli avvenimenti che hanno suscitato non poche polemiche tra il pubblico e anche tra alcuni volti del mondo dello spettacolo e della televisione. I riflettori restano infatti accesi sul caso di Beatrice Luzzi e sul triste lutto che l’attrice sta affrontando.

La rivelazione di Anita Oliveri dopo il confessionale: “Quattro cretini…”

“E’ vero che Beatrice ha collezionato il maggior numero di nomination della storia del programma, però quello che è accaduto non è bello. Ci sono cose come la morte di un genitore che vanno oltre tutto questo e ci vorrebbe empatia e umanità. Questo mi pare che ieri non sia successo, la casa del Grande Fratello non ha dimostrato empatia”, sono state le parole di Anna Pettinelli a riguardo.

E l’attenzione di molti è caduta in particolar modo su alcuni concorrenti ovvero Giuseppe Garibaldi, Anita Oliveri, Letizia Petris, Paolo Masella e Massimiliano Varrese che sono apparsi molto distaccati nonostante la triste notizia del lutto che ha ricevuto la compagna di gioco. Alla luce dei fatti, dunque, a essere chiamata in confessionale è stata Anita che ha poi riportato quanto segue.

“Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso. Fuori 4 cretini stanno facendo casino”, è stata la rivelazione di Anita che si è dunque rivolta agli inquilini spiegando di mantenere un profilo basso alla luce dell’indignazione di alcuni fan. Ma come risponderanno a loro volta gli utenti dopo l’espressione “cretini” di Anita?