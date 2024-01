Al Grande Fratello potrebbero nascere situazioni impensabili e che potrebbero provocare delle tensioni nei prossimi giorni. Come si è potuto evincere dalle immagini diffuse dal reality show, Garibaldi è parso abbastanza preoccupato da cosa possa fare Anita. Anzi, per essere maggiormente precisi, da ciò che un concorrente possa fare con la bellissima gieffina.

C’è infatti al Grande Fratello una vicinanza tra questo gieffino e lei e Garibaldi non sembra esserne affatto felice. Anita si sta avvicinando sempre più all’altro inquilino della casa, ma Giuseppe non sarebbe affatto favorevole alla nascita di qualcosa che vada oltre l’amicizia: “Non voglio che succeda qualcosa”. Un commento tanto lapidario quanto decisamente chiaro.

Grande Fratello, Garibaldi su Anita: “Non voglio che faccia qualcosa con lui”

Anche perché il rapporto al Grande Fratello tra questo concorrente e la giovane si starebbe intensificando, cosa che non andrebbe giù a Garibaldi. Da parte sua sarebbe nata questa sorta di gelosia nei confronti di Anita. Quest’ultima ha esclamato in confessionale: “Avevo Giuseppe che intravedevo dallo specchio, sembrava un alligatore nascosto nella vasca con i suoi due occhi verdi”.

Nei riguardi di Anita c’è un grande interesse da parte di Federico, il quale nelle ultime ore le ha spalmato anche della crema sul viso, come ricordato da lei: “Mentre Federico mi spalmava la crema“. E Giuseppe ha aggiunto: “Volevo vedere che cosa c’era di bello in quelle maschere. Secondo me Fede si è preso una bella cotta. Meglio non parlare perché sennò dicono che faccio il geloso e dicono che lo sia. Invece non ho voglia”.

L’avvicinamento di Federico nei confronti di Anita accende la gelosia di Giuseppe 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/NgoM7ugW9P — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2024

Federico ha ribadito il suo interesse per Anita: “Sto bene quando lei è attorno a me, ho capito che dentro ha tanto e non si fida da subito, è come un animaletto selvatico. Voglio avere la pazienza di capire se si può aprire con me in qualsiasi forma lei voglia”. Ma Garibaldi è geloso: “Non nascerà niente e non voglio che nasca niente“. Chissà se tra i due gieffini non ci sarà uno scontro in futuro.