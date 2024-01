Grande Fratello, è il momento dei baci. Dopo quello nella notte tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese ne è arrivato un altro, decisamente più inatteso. Uno dei due protagonisti è lui, Giuseppe Garibaldi, sicuramente uno dei concorrenti più ‘vivaci’ all’interno della Casa. È un fatto che il barista calabrese ci provi praticamente con tutte. Dopo il flirt con Beatrice Luzzi c’è stata qualche coccola anche con Perla.

Giuseppe è inoltre molto vicino anche ad Anita Olivieri. Si tratta ovviamente di un rapporto di amicizia, anche perché Anita sarebbe impegnata… Comunque tra i due baci e abbracci si sprecano. Dopo aver fatto lo spiritoso anche con Monia il nostro ‘Casanova’ è stato pizzicato a baciare un’altra concorrente della Casa. Ormai si sa, come amano scherzare anche Alfonso e Cesara, è lui il playboy del reality…

Il bacio in cucina tra Giuseppe e Rosy: cosa succede tra i due?

Dopo aver ammesso di provare attrazione per Samira Lui e aver ricevuto il due di picche Giuseppe Garibaldi ha avuto una storia con Beatrice. Storia finita però nel peggiore dei modi con i due che hanno praticamente chiuso ogni rapporto. Poi ci sono stati gli avvicinamenti a Monia, Greta e Perla. Adesso l’obiettivo di Garibaldi sembra essere Rosy Chin.

Mentre si trovava in cucina in compagnia di Rosy Chin ecco scattare un inaspettato bacio tra Giuseppe Garibaldi e la chef. I due stavano cucinando e, probabilmente per gioco, è arrivato il bacio a stampo tra i due. Subito il pubblico lo ha notato e ha condiviso il video (qui sotto). Fioccano i commenti.

A lei piacciono così tanto i ratti #GrandeFratello

Chissà cosa dirà il marito di Rosy. Con ogni probabilità anche lui si è reso conto che si tratta solo di una cosa per scherzo, ma non tutti reagiscono allo stesso modo… Tra l’altro c’è chi ricorda come Giuseppe si sia arrabbiato tantissimo per il termine usato da Beatrice, “gigolò”, pochi giorni fa. Certo il suo comportamento non fa pensare ad un ‘santo’…

