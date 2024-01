Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese, colpo di scena nella notte. È da un po’ di tempo che i due concorrenti del GF si lanciano messaggi e sguardi. I due, come molti sanno, sono stati insieme oltre dieci anni fa. Negli ultimi tempi c’è stato un riavvicinamento. Massimiliano ha ammesso di sentirsi molto bene quando Monia è al suo fianco e di provare qualcosa per lei. Tuttavia l’ha invitata a non farsi trascinare dall’entusiasmo degli altri.

Durante un faccia a faccia Massimiliano Varrese ha svelato: “Mi fanno tutti un sacco di domande, sentono tutti una cosa molto forte tra me e te. Tu devi fare quello che senti tu, non quello che ti dicono gli altri. Non costringerti a fare cose che non senti, puoi fare anche due passi indietro”. E Monia si è detta d’accordo con lui. Tuttavia proprio nel corso della notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio ecco il colpo di scena.

Il bacio tra Massimiliano e Monia durante la notte

Monia La Ferrera, in un momento di confidenza con Greta Rossetti in giardino, ha confessato: “Tu non hai capito cos’è successo ieri”. L’ex di Mirko Brunetti è rimasta sorpresa, ma ha subito capito a cosa si riferisse Monia, cioè un bacio con Massimiliano: “A stampo?” le chiede e La Ferrera sorride.

Monia spiega che non lo sa ancora nessuno e che dovrà restare segreto almeno per ora. Greta le dice di continuare e che non lo dirà a nessuno. Inoltre la invita a viversi al meglio questa esperienza, senza farsi condizionare da pensieri o paranoie: “Segui il tuo cuore, per favore. Sentiti libera” le dice. con la promessa che avrà il suo appoggio, così come il sostegno e il conforto.

In queste ore sul web è comparso inoltre un video in cui Monia dice a Massimiliano: “Due cretini di 20 anni siamo, ma neanche 15”. Sembra essere il momento successivo al bacio. L’attore fa: “Così, in confessionale poi… come ti è venuto in mente?”. “Perché non c’era nessuno” la risposta di Monia. “Ti sei sentita libera – ribatte Max – davanti al Confessionale, il posto più spiato del Grande Fratello”. Insomma, il bacio c’è stato. E adesso?

