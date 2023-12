Al Grande Fratello è entrata anche la ex di Massimiliano Varrese. Si chiama Monia La Ferrera, è una modella e mamma single siciliana che in passato ha avuto una relazione con l’attore e ora, dopo tanto tempo, lo ha rivisto dentro la Casa. I due si erano incontrati in aeroporto e da quel momento tra loro è scoppiato l’amore. Hanno anche vissuto insieme per qualche mese, poi è finita e non si sono più visti in questi ultimi 13 anni. Lui non si aspettava di ritrovarla al reality.

“Siete malefici – ha detto Massimiliano Varrese in diretta- Non sei cambiata di una virgola, sei bellissima. Non me lo aspettavo, te lo giuro. Siete delle brutte persone. Tutto molto strano. Lei era piccola ma con dei valori bellissimi. Io l’ho seguita nel tempo però voi siete malefici. Ci siamo sentiti prima che io entrassi nella casa”. È passato qualche giorno alla puntata e i due ex hanno avuto un primo confronto.

Leggi anche: “E addio Perletti…”. Grande Fratello, Perla definitiva con Mirko: il gesto davanti a tutti, anche a Greta





Massimiliano Varrese e Monia al GF, perché è finita

Prima di parlare faccia a faccia con la sua ex fidanzata Monia, Varrese si è confidato con Anita Olivieri, svelando di aver rotto con lei senza astio: “Ci siamo lasciati benissimo. Lei aveva vent’anni. Io trenta e passa. Stavamo benissimo. Solo che io stavo proprio in quel tunnel dopo l’omicidio di mio zio. Poi non c’è mai stato modo di parlare, perché poi ha avuto una storia importante, le figlie”.

“Io l’ho seguita da lontano, sapevo che stava in Polonia. Se la trovo cambiata? La trovo maturata. Fisicamente è sempre uguale. Se prendi una fotografia dell’epoca è uguale”, ha detto l’attore che poi ha parlato direttamente con Monia e svelato anche perché è finita. “Io me lo sentivo. Proprio qualche giorno fa ho detto: ‘Ho avuto una fidanzata siculo-tunisina’ ma non ho fatto il tuo nome, perché avevo questo sospetto dentro di me”.

Ma perché l’ha lasciata? In realtà ha parlato Monia per lui della fine della loro relazione e detto “Tu non è che mi hai dato spiegazioni. Sei proprio scomparso. Mi hai detto che volevi stare da solo? Sì, hai staccato il telefono e ciao. Non mi hai mai salutata. Io poi sono andata a prendere la valigia da Paola. Tu neanche c’eri”. “Io quel periodo l’ho proprio rimosso. Sicuramente è stata una difesa”, si è giustificato l’attore.