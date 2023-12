Al Grande Fratello continua a dominare il triangolo amoroso Mirko, Perla e Greta. Con una novità però che non piacerà ai Perletti, i fan della coppia scoppiata a Temptation Island che sperano nel ritorno di fiamma nella Casa: Perla ha deciso di prendere le distanze da Mirko e sembra fare sul serio stavolta. Dal momento in cui è entrata anche Greta, ha infatti preferito allontanarsi sempre di più dall’ex fidanzato, fino a fargli un discorso molto chiaro in merito al loro rapporto.

“Per me queste non sono niente – ha detto Perla – A me non interessa. Comunque, io da oggi in poi avrò meno discorsi con te. Quello che succede in puntata… Si discute, se ne parla e ok- Però avrò molto meno dialogo con te.Cominciando, secondo me, dalla sera stessa. Punto. Per me si leva anche l’abitudine di farsi la chiacchiera a letto. Perché magari ci sentiamo di farla, ma da oggi basta”.

Leggi anche: “Cosa? Avete sentito?”. Mirko choc su Greta, il momento di relax al Grande Fratello lo incastra





GF, addio Perletti? Il gesto che dice tutto

Mirko l’ha ascoltata e certamente vuole rispettare questo suo desiderio ma dal video non sembra proprio convintissimo. Ma ancora più eloquente è il gesto avvenuto poco dopo. O meglio, il non-gesto durante una serata allegra trascorsa tra giochi e risate per i concorrenti del Grande Fratello.

Come il gioco della bottiglia. Guarda tu il caso, Mirko ha pescato un bigliettino con su scritto ‘bacio Mikado‘. La prima volta che ha girato la bottiglia è uscito lui stesso e ci hanno tutti scherzato su. Come se fosse il suo destino quello di rimanere da solo. Poi però al secondo tentativo è uscita Perla.

A Mirko esce il bacio Mikado..

Gira la bottiglia ed esce Perla che fa un segno di no con la mano e lui nel mentre dice che gioca il jolly.#GrandeFratello #perletti pic.twitter.com/3ekIfLDIpN — Saraa✨ (@Saramili16) December 6, 2023

Dal filmato che ha fatto presto il giro dei social non si vede benissimo ma Perla ha fatto cenno di no con la mano e l’ex compagno si è giocato il jolly saltando così il suo turno. Gli altri inquilini non hanno dato troppo peso al rifiuto, anche perché ormai tutti conoscono la situazione delicata e anche Greta non ha battuto ciglio. Ma i Perletti commentano eccome: è davvero finita tra Perla e Mirko?