Grande Fratello, la dichiarazione di Mirko Brunetti per Greta Rossetti. Forse era proprio quello che in tanti si aspettavano, ma l’ingresso di Greta nella Casa non ha fatto altro che creare caos sul triangolo con Mirko e Perla. Tanto per ricapitolare: Perla e Mirko si presentano a Temptation Island, si lasciano, Mirko si mette con Greta, Mirko entra al Grande Fratello dove ritrova Perla, Greta lascia Mirko, Mirko si avvicina a Perla, Perla gli dà il benservito… e adesso?

Come previsto – e voluto – la convivenza forzata nella Casa di Mirko, Perla e Greta sta creando parecchia tensione. Specialmente Perla sta mostrando grande insofferenza: “Questa è una situazione difficile perché sembra di tornare indietro, rivedere cose che mi hanno fatto del male. La cosa che mi ferisce è il fatto che quella ferita io l’avevo chiusa, oggi mi si riapre. Vado avanti ora, mi distacco dalla situazione perché non mi fa bene. Mi sono promessa che sono io la mia priorità”. E adesso arrivano le inattese parole di Mirko su Greta.

Leggi anche: “Vi prego, guardate cosa fa”. Alla tavola del Grande Fratello cala il gelo, occhi su Perla. C’è Mirko, il pubblico vede





Mirko Brunetti e la dichiarazione per Greta Rossetti

In tanti nel pubblico se la prendono con Mirko Brunetti che, non prendendo una decisione secca, contribuisce a rendere la situazione ‘intricata’. Tra gli spettatori c’è pure chi sostiene che a lui piace tenere il piede in due staffe. Oggi, martedì 5 dicembre, è uscita fuori una frase davvero inattesa su Greta. Mirko l’ha pronunciata parlando con Vittorio.

“Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo. Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio. Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura”. Naturalmente le sue parole stanno provocando diverse reazioni, soprattutto perché è la prima volta che Mirko dice queste cose su Greta e il pubblico è rimasto letteralmente sconvolto.

non mirko ammettendo di provare dei sentimenti per greta ma dicendo che si sente bloccato da tutta la situazione (presenza di perla) in casa, lui vuole fare il kamikaze proprio ora che è al televoto pic.twitter.com/ilge3M8uut — Paola. 🎄 (@Iperborea_) December 5, 2023

In sostanza, secondo le interpretazioni che vanno per la maggiore, l’altra situazione sarebbe la presenza di Perla Vatiero nella Casa. Inoltre quelle ‘chiavi di lettura’ sarebbero le riflessioni che Mirko sta facendo su entrambe le sue ex, in attesa di una decisione. Che però ancora non arriva. E c’è chi commenta: “Lui vuole avere il controllo su tutte 2 perché ok vuoi Greta ci sta ma non fare scenate di gelosia a perla oppure fai l’offeso .. sinceramente non auguro a nessuno delle 2 un uomo così”.

“Dobbiamo dire una cosa sul Grande Fratello”. Striscia la Notizia, il siparietto sul reality