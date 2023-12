Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello. Ancora protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, il famoso triangolo di Temptation Island ora alle prese con nuove dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ingresso di Greta ha rotto l’equilibrio che l’ex coppia stava ritrovando proprio grazie alle ore trascorse insieme nella casa. “Noi tutti ci rendiamo conto della difficoltà che voi vivete in questa convivenza forzata. Ognuno di voi aveva dentro di sé previsto questa cosa”, aveva detto Alfonso Signorini”.

“Se io chiamo Mirko, è ovvio che avremmo poi chiamato Perla e Greta. Sapevate che avreste vissuto questa difficoltà. Poi ognuno è libero di viverla come vuole”, aveva detto Alfonso Signorini sabato poco prima dell’ingresso nella casa di Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island.

Leggi anche: “Ho un ritardo del ciclo”. Grande Fratello, la concorrente lo confessa in piena notte





Grande Fratello, Mirko si siede accanto a Perla e lei va via

“Questa è una situazione difficile perché sembra di tornare indietro, rivedere cose che mi hanno fatto del male. La cosa che mi ferisce è il fatto che quella ferita io l’avevo chiusa, oggi mi si riapre. Vado avanti ora, mi distacco dalla situazione perché non mi fa bene. Mi sono promessa che sono io la mia priorità” ha detto Perla, che in queste ore ha mostrato insofferenza per la presenza di Greta nella casa del Grande Fratello.

Prima della puntata in diretta Perla e Greta hanno avuto un confronto e mentre la Rossetti ha confermato di aver capito che con Brunetti non c’è futuro, la Vatiero le ha detto che la sua presenza crea disagio e che questo è normale: “Si crea disagio a prescindere. Se scegli di venire qui, sai che crei disagio. Sei consapevole e dici “sono immatura, non ci penso”, no, ci ho pensato io se entrare o no, pensa te”. Mirko Brunetti si trova a condividere ore e spazi con le sue due ex e questo sembra dare molto fastidio a Perla.

Perla ha infatti mostrato molta insofferenza per la situazione e il gesto nei confronti di Mirko non è passato inosservato dai loro fan, i Perletti. Se fino a qualche giorno fa i due sembravano vicinissimi al bacio, oggi le cose sono cambiate e la Vatiero lo ha fatto capire molto chiaramente. Questa mattina, mentre un gruppetto di coinquilini faceva colazione, Mirko si è avvicinato e seduto accanto a Perla, ma lei non ha perso tempo, si è alzata ed è andata via. A tavola è calato il gelo, perché ovviamente tutti hanno fatto caso al gesto estremo della Vatiero.

Il video della scena è stato postato da una pagina Instagram e, contro ogni aspettativa, i commenti hanno distrutto Perla, risultata in puntata la più votata della settimana. “Mirko non è andata la prima volta figurati la seconda….meriti di meglio”, “Perla insopportabile”, “Non reggendo il paragone con Greta, passa al vittimismo con Mirko per attirare l’attenzione”, “Pensava di potere controllare tutto e decidere lei se, come e quando prendere o mollare Mirko”, “Fa la moglie offesa! Ci siamo rotti di questa misera telenovela”, sono solo alcuni dei commenti al video.