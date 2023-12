La concorrente del Grande Fratello 2023 ha un ritardo. Ad annunciarlo è la stessa protagonista di questa edizione che parlando con le sue colleghe ha detto: “Io lo sto aspettando da una settimana“. Chiaramente tutti i presenti hanno chiesto alla giovane se avesse avuto rapporti non protetti in questi ultimi mesi e la ragazza ha detto con certezza di non essere incinta: “no va beh, nulla“, facendo intendere di non ‘battere ‘chiodo’ da “due mesi con nessuno“. A quel punto è arrivato il commento malizioso di Letizia Petris che ha detto all’amica: “Eh sono due mesi! Guarda che un bambino ci mette nove mesi eh”.

A questo punto la concorrente col il ritardo mestruale dice: “No, è impossibile, tranquilla“. Parliamo di Perla Vatiero, è lei che ha ammesso a Greta e Letizia di avere diversi giorni di ritardo sul ciclo. Proprio la Rossetti, parlando di questo argomento, ha detto alle altre di avere i crampi a causa delle mestruazioni, la Petris le ha risposto: “Deve arrivare anche a noi il ciclo“, mentre la Vatiero ha specificato appunto: “Io lo sto aspettando da una settimana“.





Secondo alcuni nella casa, il sospetto ritardo sul ciclo mestruale di Perla Vatiero potrebbe essere causato dallo stress. Come sappiamo infatti, la giovane è all’interno della casa da ben 3 settimane e la cosa non deve essere assolutamente semplice a livello di stress. Non solo, la giovane durante la scorsa puntata ha avuto un crollo mentale dopo aver assistito all’ingresso in casa di Greta Rossetti.

A riguardo ha detto: “Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo! Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma adesso come faccio? Mi schiaffano una cosa del genere… Io non è che l’ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni. Non ce la faccio ragazzi. – ha quindi detto Perla piangendo – Ho tenuto tutta la serata, ma ora non riesco”.

E ancora: “C’è stata così tanta tensione. Non posso cadere. Questo gioco è troppo crudele. Io lo sapevo, me lo sentivo. Mi devo distaccare dalla situazione di loro. Prenderò un distacco. Altrimenti non ce la faccio, me lo devo. Ok che è il gioco, giochiamo, però questa è davvero pesante. Si sta giocando con dei sentimenti. Cosa peggiore non mi poteva proprio capitare“.

