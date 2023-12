“Finalmente!”. Grande Fratello, la svolta più bella per Alex Schwazer: Signorini sta per dargli la notizia

Preparare i fazzoletti perché ci sarà da piangere nella serata del 4 dicembre al Grande Fratello. Si sta per verificare un momento attesissimo per Alex Schwazer, che mai fino ad ora era riuscito a vivere. Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di regalargli questa sorpresa straordinaria che lo farà emozionare. Ovviamente sono previste lacrime di gioia anche per i telespettatori, che assisteranno ad immagini di grande impatto.

Ovviamente non succederà solamente questo nella lunga puntata in diretta del Grande Fratello. Di Alex Schwazer vi parleremo a brevissimo, intanto nelle anticipazioni diffuse da Mediaset si è scoperto che entreranno ufficialmente nella casa altri due nuovi concorrenti. Si tratta, come già ampiamente riferito in questi giorni, di Monia La Ferrera e Federico Massaro, che potranno quindi varcare quell’ambita porta rossa.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo per Alex Schwazer

Dunque, vedremo altri protagonisti al Grande Fratello e emozioni a non finire non solo per Alex Schwazer ma anche per tanta gente che sarà incollata davanti al piccolo schermo. Inoltre, proprio tra Alex, Giuseppe, Grecia, Paolo, Perla e Rosy uscirà il nome del preferito del pubblico tramite televoto. Da comprendere anche come continueranno a reagire Mirko, Perla e Greta, dopo che tutti e tre stanno condividendo insieme questa esperienza nel reality show.

Come annunciato dal GF, ci sarà un momento molto emozionante per Alex Schwazer, che potrà riabbracciare con grande gioia i suoi figli dopo questi mesi nel programma. Parlando della sua vita privata, il marciatore che purtroppo non potrà partecipare alle Olimpiadi 2024 a Parigi a causa della squalifica per doping, è sposato con Kathrin Freund. Le nozze si sono celebrate nel 2019 e i due hanno concepito i loro due splendidi figli.

I figli di Schwazer si chiamano Ida e Noah, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Quando era nata la prima figlia, lui disse in un’intervista: “Mi godo questi momenti indimenticabili. È Ida la mia nuova forza, le racconterò la mia storia”.