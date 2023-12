Grande Fratello, Massimiliano Varrese e la dichiarazione inattesa a Beatrice Luzzi. Da tempo sappiamo ormai che i due attori, due tra i concorrenti più ‘forti’ all’interno della Casa, hanno iniziato il reality da acerrimi nemici. Nelle prime settimane sia per caratteri divergenti che vedute differenti non hanno mai legato e anzi non sono mancati gli scontri. Col tempo, però, hanno iniziato ad ‘annusarsi’ e la ‘ninna nanna’ cantata dall’attrice al collega ha sugellato la pace, o quantomeno la tregua tra i due.

D’altra parte Massimiliano Varrese lo aveva dichiarato: “Io ho sempre manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice. Gli avevo confidato a Giuseppe che aspettavo quando ci sarebbe stato uno scatto. Dopo il confronto in studio ho visto Beatrice in un altro modo. Non bisogna provarci per forza con una donna”. Tuttavia adesso l’attore è andato decisamente oltre e ha fatto una confessione a Beatrice che non mancherà di far discutere.

La dichiarazione di Massimiliano a Beatrice

Recentemente Beatrice e Massimiliano hanno avuto modo di confrontarsi e l’attrice ha rivelato che il loro rapporto era così teso che lei aveva persino paura di incrociare il suo sguardo: “Io ho lasciato andare mentalmente, ma dentro di me il dolore c’è – le parole dell’attrice riportate da Isa e Chia – Non sai come mi hai combinato. Non sai quante volte ho camminato tenendo lo sguardo basso per paura che se incrociavo il tuo mi dicevi qualcosa“.

Massimiliano, però, l’ha invitata a non esagerare: “La differenza è che tu non lasci andare. Io ho resettato tutto, ti vedo completamente un’altra persona. Non ho fatto tutto io. Prenditi le tue responsabilità, riflettici. Stai esagerando. Andiamo oltre”. Poi a sorpresa ha detto: “Secondo me io a volte sono stato attratto da te, soprattutto quando abbiamo iniziato a conoscerci. Attratto perché sei comunque una donna che attrae se uno ti guarda in un altro modo”. E le ha chiesto: “Secondo te avremmo potuto avere una storia qua dentro io e te?”.

La risposta di Beatrice è stata a sua volta inaspettata: “Poteva essere, sì. Anche se probabilmente non sarebbe stata una buona idea. Avremmo bloccato tutto, avremmo diviso due generazioni. Saremmo stati troppo forti, non ci sarebbero state dinamiche, intendo di gruppo non di gioco. Se metti noi due da una parte e i piccoli dall’altra restavano separate le ‘fazioni’”.

