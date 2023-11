La richiesta hot di Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi. In questi ultimi giorni si sta compiendo quello che di fatto è il piano, o almeno così ha dichiarato tempo fa, dell’attore di smascherare la collega facendola innamorare. Se tutto questo interesse risulterà innaturale e programmato, saranno giorni complessi per Varrese che nel frattempo è sempre più insistente proprio con Beatrice. Ma cosa è successo in queste ultime ore al Grande Fratello 2023 e sopratutto, cosa le ha detto di tanto “spinto”?

Tra l’altro Varrese sta combattendo contro tutti all’interno della casa e proprio Beatrice, nemica giurata sin dall’inizio, sembra invece essere la sua nuova amica fidata. Solo ieri, durante il pranzo, Massimiliano ci è andato pesante con Giuseppe Garibaldi: “La mela l’ha sbucciata Peppe? Allora non la voglio. Voglio la gente chiara, che dice le cose in faccia. Devono imparare a essere chiari e cristallini. Imparare a dire grazie ogni tanto, non è tutto scontato e dovuto”.





La richiesta hot di Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi

E ancora Varrese: “Con l’umiltà non ci si riempie la bocca, ma si fanno le cose umili. Io vedo un sacco di falsità. Poche persone qui dicono le cose in faccia, gli altri chiacchierano dietro. Uno su tutti è Giuseppe. Quindi ce l’ho con te. Tu chiacchieri dietro. Sempre. Hai parlato bene di me? Ma quando. Dai Giuseppe, smettila. Devo fare altri nomi? No, non lo dico. Uso la vostra tecnica”.

Angelica Baraldi allora gli ha risposto a tono e ha detto: “Con chi ce l’hai? Se non vuoi fare nomi, non fare neanche la scenata”. Varrese allora non l’ha toccata piano e ha risposto: “Angelica adesso non tirare su la cresta perché va tutto bene. Tiriamo fuori la cresta quando c’è da tirarla. Da quando ho cominciato ad avvicinarmi a Beatrice, c’è gente che dice che lo sto facendo per gioco, per convenienza…”.

Massimiliano : -“Paolo stasera nel letto non c'è, se vuoi venire io sono libero”

Beatrice: -“Ci penso”



In che senso stanotte il guru ha invitato Beatrice a dormire con lui nel suo letto, questo non può essere reale#grandefratello #gf

Qualche ora dopo poi, Varrese ha invitato Beatrice Luzzi a dormire con lui, nel suo letto: “Paolo stasera nel letto non c’è, se vuoi venire io sono libero”. La donna chiaramente non si è lasciata convincere e con un pizzico di incredulità ha riposto al collega attore: “Ci penso”. Per tutti questo è stato un modo carino per dargli il due di picche. E se invece la donna ci stia pensando davvero?

