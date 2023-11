Appena entrato al Grande Fratello, sono iniziate le domande: ma chi è Riccardo Romagnoli, il fidanzato di Angelica Baraldi? La concorrente lo nomina spesso, lo chiama Ric, e da quando l’ha rivisto nella Casa ha messo da parte tutte le preoccupazioni che la attanagliavano negli ultimi giorni. Lo ha confessato ai suoi compagni d’avventura nella notte, quando in un certo senso ha risposto ai dubbi del pubblico che non capiva perché non lo avesse nemmeno baciato dopo due mesi di lontananza. Sono fatti così, ha detto Angelica, non pubblicano foto sui social e non amano le effusioni in pubblico.

Il fatto che non si siano lasciati travolgere dalla passione e l’assenza di foto insieme sui social ha fatto dubitare molti: sarà vero che stanno insieme? Appurata la loro relazione, certamente fuori dagli schemi in un’era dove tutto è social e quindi pubblico, si è indagato sulla vita privata del fidanzato di Angelica, che entrato nella Casa l’ha tranquillizzata e lanciato una frecciatina alla compagna di Mirko, Greta Rossetti, che l’aveva chiamata “gatta morta”.

Angelica del GF, chi è e che lavoro fa il fidanzato Riccardo

“Esisto, sono qua”, ha esordito appena si è trovato di fronte gli inquilini della Casa, felice di mettere fine a ogni dubbio e dimostrare di non essere un’invenzione, come aveva ipotizzato anche Fiordaliso. Riccardo Romagnoli è romano, ha 29 anni ed è legato ad Angelica da circa 6 anni.

Che lavoro fa? È planning and control manager per una rinomata società di energia e si occupa principalmente di investimenti, si legge in rete. In passato, ha lavorato nel settore della moda, collaborando con marchi come Max Mara e Calzedonia, dove supervisionava dati, strategie di vendita e posizionamento sul mercato. È laureato in Economia presso la Luiss di Roma, ha conseguito un Master in International Management e parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.

Dal suo profilo LinkedIn emerge una passione per lo sport, in particolare il padel, e per i viaggi. Ha un profilo privato su Instagram dove non c’è nessuna foto con Angelica ma come abbiamo detto questo non significa che non abbiano una relazione autentica. E infatti, spulciando l’account della concorrente del GF, è emerso un video di agosto scorso in cui si baciano.