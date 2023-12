L’appuntamento con la nuova puntata del Grande Fratello è lunedì 4 dicembre alle 21,20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Sono sei i concorrenti finiti in nomination la cui sorte dipenderà dal televoto del pubblico, il cui contributo sarà fondamentale per mandare in nomination un concorrente tra Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin. Il meno votato andrà a fare compagnia un’altra inquilina della casa.

La concorrente finita al televoto è Anita Olivieri, la cui “punizione” è stata decisa della produzione del Grande Fratello a causa di un biglietto inviato dalla madre e nascosto nella scatola dei medicinali. Con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio, il reality show di Canale 5 torna in diretta dopo la puntata di sabato e gli ingressi di Greta Rossetti e Rosanna Fratello.

“Era nascosto nelle medicine”. Choc al Grande Fratello, figuraccia della concorrente: l’hanno scoperta. E scattano i guai





Grande Fratello, due nuovi concorrenti lunedì 4 dicembre

Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello, quella che andrà in onda lunedì 4 dicembre, ci saranno nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha rivelato direttamente nelle sue storie su instagram che presto entreranno nuovi concorrenti, tra cui due ragazzi che varcheranno la famosa porta rossa proprio questa sera.

Secondo le indiscrezioni uno di loro potrebbe essere Federico Massaro, di professione modello con 140 mila follower su instagram. Il suo nome è stato rivelato da MondoTv24: “Il nuovo concorrente si chiama Federico Massaro, si tratta di un modello, è abbastanza seguito sui social, il suo profilo Instagram conta 138mila follower. Al momento non sappiamo se abbia qualche collegamento con gli altri concorrenti”.

TvBlog ha anticipato anche l’ingresso di una concorrente. Si chiama Monia La Ferrara ed è una ex fidanzata di Massimiliano Varrese. “Varrese ha conosciuto Monia nello scalo romano, c’era uno sciopero e lui ha fermato la prima hostess che ha trovato per chiedere informazioni. Così è stato folgorato dal suo sguardo, di lei diceva: “Monia è adorabile”“, si legge sul sito online. Un’altra dinamica di coppia nascerà nella casa, dopo gli ingressi delle ex di Mirko Brunetti, ora arriva anche l’ex dell’attore romano.