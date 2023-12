Grande Fratello, guai per Anita Olivieri. Come molti sanno la 26enne romana si è resa protagonista di numerose gaffe ed espressioni sopra le righe. In tanti hanno chiesto un provvedimento, ad esempio, quando ha usato l’espressione “voi terroni” mentre si trovava in compagnia del calabrese Giuseppe Garibaldi. Ma ci sono state anche altre situazioni. In un’occasione Anita ha detto: “Ho battuto tutti questi quattro ‘fr***‘” mentre per qualcuno avrebbe detto ‘flosci’.

Poi una volta, guardandosi un piede mentre si trovava con Mirko, ha pronunciato la frase: “Sono gialla, sono itterica. Oddio, sono più cinese di Rosy“. In tutte quelle occasioni, tuttavia, Anita Olivieri se l’è cavata, ma l’indignazione del pubblico è aumentata e tanti hanno parlato di favoritismi, ritirando anche fuori la storia di come la ragazza fosse entrata. In ogni caso, stavolta il provvedimento del GF è arrivato davvero per una precisa violazione del regolamento.

Leggi anche: “E con questa abbiamo chiuso”. Grande Fratello, è ancora Beatrice: brucia tutti





Anita ha violato il regolamento, le parole di Alfonso Signorini

Durante l’ultima puntata Anita è stata chiamata in confessionale e Alfonso Signorini le ha detto: “Tu sai che voi vivete in una bolla, nel senso che siete isolati dal mondo estero. A meno che non sia il GF ad aprire questa bolla, a violalra. Mi è arrivata una busta dal GF, perché tu hai commesso una grave infrazione. Come sai, chi entra nella Casa stringe un patto di lealtà con il pubblico e con il programma. Chi viola questo patto va inevitabilmente incontro a delle conseguenze“.

“Come spesso accade – ha proseguito Alfonso Signorini – in Casa avete ricevuto delle medicine da parte della vostra famiglia. Dentro una di queste medicine che ti sono state consegnate tua madre ha nascosto un bigliettino per te. E abbiamo le prove”. Subito dopo è stato mandato in onda un video in cui si vede Anita chiamare Rosy e Giuseppe sotto le coperte per far vedere loro il bigliettino inviato di nascosto dalla madre.

Anita, per decisione di #GrandeFratello, finisce direttamente al televoto. pic.twitter.com/vOzHcsQXrs — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2023

Nel biglietto c’era scritto: “Caro amore, parla meno e ascolta di più. Mi manca la tua voce e stringerti forte a me. È stata una sorpresa vederti fumare e bere. Ma tu sai. Ti amo, mamma”. Ovviamente il conduttore ha rimarcato sia il comportamento non corretto dei familiari di Anita sia il fatto che quest’ultima non abbia avvisato il Grande Fratello. Lei ha spiegato di non aver detto nulla per non mettere nei guai la mamma, ma che sa di aver sbagliato. Per questa infrazione Anita è finita al televoto eliminatorio il verdetto sarà dato sabato 9 dicembre.

“Ha visto e si è arrabbiato”. Grande Fratello, Mirko nega ma con Perla le cose si mettono male