Torna stasera l’appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello su Canale 5. Per gli inquilini della casa di Cinecittà inizia il terzo mese di convivenza forzata. È ancora presto per dire chi di loro (famosi e non) ha maggiori chance di vittoria finale. Ma intanto emerge in maniera chiara il nome del personaggio che secondo i telespettatori va protetto e tutelato e chi invece no.

È quanto dice un sondaggio svolto dal sito di Novella2000 tra i suoi lettori in vista dell’appuntamento di questa sera condotto da Alfonso Signorini. Un test che prova ad anticipare quale sarà l’esito del televoto ufficiale da casa sui due inquilini che otterranno l’immunità dalla prossima nomination. Alla fine andrà veramente come previsto dal sondaggio? Secondo Novella il risultato può essere ritenuto verosimile perché a rispondere sono stati in tantissimi. Un dato schiacciate che non lascerebbe dubbi insomma. I lettori si sono letteralmente scatenati e schierati. Poi ovviamente come specifica anche il settimanale dal televoto può succedere di tutto. Ma del concorrente preferito sarà detto in puntata.

Grande Fratello, il preferito del pubblico? Poche sorprese

Un plebiscito. Il concorrente che al momento secondo il pubblico meriterebbe di andare avanti senza il rischio di finire sulla graticola è proprio lei: Beatrice Luzzi. Basti pensare che l’attrice di Vivere ha ottenuto quasi la metà della preferenze totali, sbaragliando i suoi coinquilini. Una percentuale altissima. Per il 48 per cento dei votanti Beatrice Luzzi merita il premio dell’immunità. I suoi fan, sui social, lo scrivono senza giri di parole: “E con questa abbiamo chiuso”, come a dire – a tutti gli altri e ai suoi detrattori – che non c’è storia, che è lanciatissima verso la finale e, chissà, la vittoria.

E qual è invece il personaggio che non meriterebbe assolutamente questo privilegio? In realtà non si parla di uno solo concorrente. Sono ben due infatti i nomi cerchiati in rosso: lo sportivo Alex Schwazer e Paolo Masella, appaiati insieme con solo il 3 per cento di preferenze. Tra l’uno e l’altro c’è una differenza minima di appena due voti.

Dal sondaggio di Novella2000 emergono altre informazioni interessanti sul grado di gradimento dei concorrenti tra i telespettatori. Sul podio dei preferiti insieme a Beatrice Luzzi finiscono il modello Vittorio Menozzi con il 14 per cento dei voti e al terzo posto Anita Olivieri (10 per cento delle preferenze). Poi dietro tutti gl altri. Giuseppe Garibaldi all’8% e Massimiliano Varrese al 7%. A pari merito con il 4% nel sondaggio sul Grande Fratello ci sono invece Fiordaliso e Rosy Chin.