Al Grande Fratello sono le ultime ore “di pace” per Perla e Mirko. A breve entra infatti Greta, la ormai ex fidanzata di lui che, nonostante si sia dichiarata single, sconvolgerà inevitabilmente l’equilibrio che si è creato ora nella Casa. Magari anche quello degli altri concorrenti, perché no. Nel frattempo la ex coppia di Temptation Island è sempre più vicina per la gioia dei Perletti. Giovedì notte hanno dormito insieme, poi hanno avuto un nuovo avvicinamento e il giorno dopo hanno parlato della notte passata insieme.

Mirko ha confessato alla sua ex fidanzata che dormire con lei in un certo senso è stato strano, certamente diverso a quando stavano insieme a casa loro: “Raccontare la nostra situazione non è facile. Spiegare che significa dormire con una persona con la quale hai dormito per quattro anni, dopo che non ci stai insieme… Non lo senti come una cosa strana, lo dai per scontato ed è una cosa che hai fatto quotidianamente per anni. Allo stesso tempo però è un po’ strano lo è perché c’è quel distacco che prima non c’era”.

Perla frena Mirko al Grande Fratello

“Ti tiri indietro a un certo punto ed è normale che sia così. A casa uno è libero e quando stai insieme non sei frenato. Invece adesso qui è diverso, ma questo avvicinamento è bello“, ha aggiunto Mirko. E Perla ha reagito con una domanda precisa, come riporta il sito Biccy: “Ti tiri indietro tu con me? Se tu fossi stato a casa tua senza telecamere ti saresti tirato indietro e frenato a dormire con me?”.

Chi si aspettava una risposta definitiva, chiarificatrice, rimarrà deluso perché Mirko ha svicolato: “Perlì non farmi queste domande. Perché me le fai? Sono domande inutili dai smettila. Non capisco perché le fai. Devi sempre farmele ogni volta e mi metti in difficoltà“.

Vabbè raga lui ha provato a baciarla ed io ancora devo riprendermi 🥲

ora perla lasciati andare su #perletti — Ludovica Moscatelli (@ludovica9807) December 1, 2023

Per me Mirko non è così stupido da rovinare tutto domani. Ha fatto dei gesti importantissimi, come quello di provare a baciarla e darle 1000 attenzioni al giorno. Sicuramente avrà qualcosa da dire a Greta, ma a parer mio penserà a lui, e a Perla. #perletti — Ludovica Moscatelli (@ludovica9807) December 1, 2023

Insomma, Mirko deve ancora capire molte cose, e probabilmente l’ingresso di Greta non lo aiuterà, ma nelle ultime ore ha avuto uno slancio. Ha tentato, senza successo, di dare un bacio a Perla. Mentre la ex stava lavando i piatti, si è avvicinato e ha provato a baciarla, ma lei si è subito scansata: “Eh dai non fare sempre ste cose ti prego, queste robe non mi piacciono e lo sai benissimo, non è che sono cambiata del tutto“. C’erano quasi, ma i Perletti dovranno ancora aspettare per vedere questo bacio. Sempre se ci sarà.