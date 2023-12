Adesso che è uscita dal Grande Fratello Angelica ha definitivamente spiegato la sua posizione, in relazione al rapporto creato con Mirko e Perla all’interno della casa. In tanti hanno criticato fortemente l’ormai ex gieffina per la sua troppa intromissione, poi con la sua eliminazione tramite televoto si è interrotta inevitabilmente questa situazione. I telespettatori le hanno quindi chiesto spiegazioni sul suo comportamento ed è arrivata la sua risposta.

Prima di dirvi cosa ha detto all’esterno del Grande Fratello Angelica, ecco arrivare una novità proprio su Mirko e Perla. Durante la serata di ieri, Massimiliano Varrese ha colto i due sul fatto. Mirko e Perla si stavano coccolando e mentre i loro visi si avvicinavano pericolosamente, l’attore è sbucato dal niente interrompendo i due, che alla vista di Max si sono ricomposti. Max ha chiesto scusa e, imbarazzato, si è allontanato suscitando ancora più imbarazzo nei due.

Grande Fratello, Angelica parla di Mirko e Perla: “Perché ero sempre con loro”

Essendo un’ex concorrente del Grande Fratello da pochi giorni, Angelica si è sentita adesso libera di esprimere le sue opinioni su Mirko e Perla, che invece stanno continuando la loro avventura. Ma l’ex gieffina ha anche toccato il tema Greta Rossetti: “Ovviamente penso che gli autori del Grande Fratello siano dei veri geni perché stanno facendo di tutto per farci rimanere incollati letteralmente alla televisione. Però penso che l’ingresso di Greta porterà degli squilibri all’interno della casa e destabilizzerà questo riavvicinamento che stiamo vedendo tra Mirko e Perla”.

La domanda più scottante è stata però questa: “Perché eri sempre in mezzo a Mirko e Perla? Ti chiamavamo la cozza”. E Angelica Baraldi ha dato la sua versione: “Oh ragazzi, finalmente posso fare chiarezza su questa situazione. Io stavo sempre con Mirko e Perla perché me lo chiedevano loro esplicitamente. All’inizio ovviamente c’era imbarazzo tra i due dopo tutto quello che era successo durante e dopo la rottura. Io ero con loro perché così si sentivano più tranquilli e sereni“.

Infine, Angelica ha detto ancora nella sua Instagram story: “Entrambi vedevano in me una figura di fiducia, tutto qui. Non volevo essere cozza, semplicemente stavamo bene insieme“. Intanto, lei sarà protagonista sabato 2 dicembre a Verissimo, dove sarà intervistata da Silvia Toffanin.