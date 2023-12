Al Grande Fratello altra uscita inaspettata di Anita, che è stata immediatamente sottoposta a censura dalla regia. Non avrebbe mai dovuto dire una cosa simile, ma i telespettatori hanno ascoltato tutto e ovviamente le proteste non sono mancate. Nonostante la regia abbia silenziato il microfono della giovane e cambiato inquadratura, si è udito benissimo ciò che voleva dire e adesso le polemiche sono destinate ad esplodere definitivamente.

Nelle scorse ore invece al Grande Fratello Anita era scoppiata in lacrime, prima che ci fosse la censura del programma. A causa di Beatrice Luzzi: “Non mi molla più, se parlo con Giuseppe (Garibaldi n.d.r.) non va bene, che devo fare? Lei vuole che esco, ecco cosa vuole. Mi sono rotta i cog*** di rispondere ad una cretina che mi rompe i cog*** dalla mattina alla sera, non ce l’ha una vita lei? Cristo”.

Leggi anche: “Il personaggio più strambo nella casa”. Grande Fratello, sorpresa Signorini col nuovo concorrente





Grande Fratello, su Anita scatta la censura: cosa ha detto

A scovare tutto sono stati alcuni utenti, che seguono 24 ore su 24 la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra. Anita stava parlando con Sara Ricci, quando all’improvviso c’è stata la censura della produzione. Ha detto una parola scioccante, che ha fatto alludere a qualcosa che succederebbe anche nei bagni del GF. Anche se il sito Novella 2000 ha ipotizzato che avesse fatto un dialogo più corposo, quindi non è facile comprendere bene il suo intento dato che si è posta l’attenzione solo su una frase.

Come riferito dall’utente che ha pubblicato il video su X, Anita avrebbe parlato di “pasticche e cose“. Quindi, c’è stata la rabbia dell’internauta: “Ma questa che ca*** dice? E da dove arriverebbero? Ci sta uno spacciatore tra i concorrenti?“. Domande assurde, che chissà se troveranno una risposta da parte della produzione e di Signorini, i quali potrebbero definitivamente chiarire la questione invitando la gieffina ad essere più precisa.

Ma questa che cazzo dice?

"Pasticche, cose…."

E da dove arriverebbero?

Ci sta uno spacciatore tra i concorrenti?#grandefratello pic.twitter.com/RD7B7wzXBA — Lalla (@Lalla84455247) November 30, 2023

Altri ancora hanno aggiunto: “Questa ragazza è una bomba a scoppio”, “Mamma mia, cervello bruciato”, “Sta parlando di psicofarmaci”, “Secondo me il GF prima la fa uscire e meglio è. Che questa come apre bocca fa danni”.