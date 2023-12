Incredibile colpo di scena al Grande Fratello. In queste ore si sta parlando insistentemente dell’arrivo di un nuovo concorrente e il nome emerso è di quelli inaspettati. Sono diversi i personaggi circolati in questi giorni, da Rosanna Fratello a Michele Morrone passando per il modello Federico Massaro. L’unica certa al 100% di entrare dalla porta rossa è Greta Rossetti, che ha accettato la proposta di Alfonso Signorini in diretta.

Ma adesso nella casa del Grande Fratello ecco che potrebbe approdare anche un nuovo concorrente con un interesse per l’Italia, ma soprattutto per una città meridionale, ma che è straniero. Lui è decisamente molto popolare sui social, dove è seguito da una quantità industriale di follower, e questa potrebbe rappresentare la definitiva svolta nella sua carriera, imponendosi quindi anche nel mondo della televisione, dove finora non aveva mai avuto chance.

Leggi anche: “Entra lunedì, ufficiale”. Grande Fratello, ecco il quarto nuovo concorrente





Grande Fratello, in arrivo un nuovo concorrente bomba: famoso sui social

Stavolta Signorini avrebbe pescato dall’estero per rendere ancora più accattivante il Grande Fratello. Ma questo possibile nuovo concorrente, come abbiamo già anticipato, è però popolare soprattutto in Italia. Ama moltissimo le canzoni napoletane e per questo motivo, nonostante abbia origini orientali, ha rubato la scena. Lui è molto famoso in particolare sul social network TikTok, dove posta numerosi video molto interessanti.

A svelare tutto è stata una seguace di Deianira Marzano, che ha nominato il tiktoker coreano Jun: “Ti do una notizia super secret! Il ragazzo coreano è Jun! Un tiktoker coreano famoso perché canta canzoni napoletane, ci sono un po’ di problemi da risolvere ma 99 su 100 dovrebbe entrare! Lunedì dovrebbe entrare Federico Massaro, modello!”. Nei mesi scorsi questo giovane vip era balzato agli onori della cronaca per i suoi incontri con un altro tiktoker, Mario Mario.

Chi lo segue su TikTok sa anche che Jun ha comunque difficoltà nell’esprimersi in lingua italiana, quindi questo potrebbe rappresentare un problema. Staremo a vedere se sarà davvero lui il prossimo gieffino a partecipare al reality show.