Entra anche lui al Grande Fratello: fan in festa. Da quello che la produzione del programma annuncia, gli inquilini della casa di Cinecittà dovranno dare il benvenuto a quattro nuovi concorrenti. Già qualche nome è emerso, ora resta da capire chi saranno gli altri. Non entreranno tutti insieme, ma nel corso delle nuove puntate (piano piano). Tanto per cominciare, come abbiamo già raccontato, faranno il loro ingresso sabato sera Greta Rossetti e Rosanna Fratello.

E sembra poi che entreranno altri due personaggi il lunedì successivo. Ma è tutto confermato? E chi sono? Sulla conferma ancora poche certezze, anzi. Sui nomi quasi tutti sembrano essere sicuri. Il primo sarebbe Luca Vetrone, l’ex volto de L’Isola dei Famosi. A rendere noto invece l’altro nome è MondoTv24. “Le new entry al Grande Fratello non si esauriranno solo sabato 2 dicembre con gli ingressi di Greta Rossetti e Rosanna Fratello”.





E ancora: “Continueranno anche lunedì 4 dicembre con l’ingresso di due nip. Uno dei due dovrebbe essere l’ex di uno dei concorrenti [pare Luca Vetrone, crush di Perla Vatiero, ndr], l’altro invece si chiama Federico Massaro, si tratta di un modello, è abbastanza seguito sui social, il suo profilo Instagram conta 138mila follower. Al momento non sappiamo se abbia qualche collegamento con gli altri concorrenti”.

Da quello che si sa di lui, Federico Massaro vive in Corea del Sud e proprio questo particolare trova riscontro nell’indizio dato dal conduttore del programma Alfonso Signorini che su Instagram ha parlato di “modello che viene da Seul”. In questi giorni poi è emerso anche il nome amatissimo di Filippo Bisciglia come concorrente del Grande Fratello.

I giornali avevano titolato: “Esclusivo: Filippo Bisciglia nuovo concorrente del GF“. Ora però il conduttore di Temptation Island decide di pubblicare un video dove ha ironizzato sulla possibilità di partecipazione affermando che “al massimo potrei entrare (nella casa del GF, ndr) e fischiare una canzone”. E ancora: “Io non lo rinnegherei mai a differenza di alcuni“, ha concluso.

