Il Grande Fratello è sempre più in fermento. E un nuovo concorrente potrebbe entrare molto presto nella casa, stando alle ultime indiscrezioni. Non parliamo di una persona qualsiasi, ma di un famoso molto apprezzato soprattutto dalle donne. Lui è di una bellezza celestiale e sicuramente farà imbarazzare tutte le gieffine, che lo guarderanno con grande ammirazione. E tra l’altro conosce benissimo una di loro, essendo stato insieme per breve tempo.

Ma al Grande Fratello lui non sarà l’unico nuovo concorrente a varcare la fatidica porta rossa. Intanto, l’ex gieffino Lorenzo Remotti ha sganciato la bomba su Vittorio e Beatrice: “Vittorio per conto mio ha altri gusti, chi vuol capire, intenda. È un mio pensiero. Io ho avuto dei campanelli di allarme che mi hanno fatto pensare che lui non andrebbe non solo con Beatrice, ma neanche con un’altra donna. Lui gioca, ma non arriva mai al dunque.

Grande Fratello, in arrivo un nuovo concorrente bono: “Famoso ed ex di una gieffina”

Ad avere in anteprima la notizia relativa al Grande Fratello e a questo papabile nuovo concorrente, pronto a stupire tutti, è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano. Ha ricevuto una segnalazione e l’ha resa subito pubblica. Possiamo immediatamente anticiparvi che questo possibile futuro gieffino è un attore italiano, molto amato dalle italiane per le sue doti non soltanto professionali, ma appunto anche estetiche.

Ad entrare potrebbe essere l’attore Michele Morrone, che ha avuto un flirt con Greta Rossetti anche lei pronta ad entrare al GF, stando a questa segnalazione giunta a Deianira: “Deia, per te e Amedeo fresca fresca di giornata! Ho scritto anche a lui, allora tramite amici in comune Michele Morrone in trattativa con il GF. Speriamo, Deia mi raccomando super anonima. Poi certo, potrebbe non essere ma a me così hanno detto persone vicinissime! Siete il top tu e Ame”. Vedremo se davvero sarà scelto da Alfonso Signorini.

Michele Morrone, 33 anni, è noto per essere anche cantante, modello e stilista. A livello mondiale è stato apprezzato moltissimo per la sua interpretazione nel film 365 giorni. Nel 2016 è stato concorrente di Ballando con le stelle e ora potrebbe nuovamente partecipare in un programma tv.