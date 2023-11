Incredibile rivelazione fuori dal Grande Fratello su Beatrice e Vittorio. Tra i due sembra essere nata una certa complicità e c’è anche chi è convinto che possa nascere dell’affetto, che possa sfociare anche in qualcosa di più di una semplice amicizia. Molti ipotizzano che possa quindi crescere un sentimento, ma ecco arrivare adesso un’affermazione totalmente differente, che ha anche messo dei dubbi sulla vita privata del concorrente.

Dichiarazioni ambigue, da interpretare, sono arrivate quindi dall’esterno del Grande Fratello e a proferirle è stato proprio qualcuno che conosce bene sia Beatrice che Vittorio. Questa persona è stata ospite di 361 Lounge e la sua intervista è stata a dir poco interessante. Ha anche ipotizzato cosa stia facendo davvero l’attrice e per quale ragione si starebbe avvicinando al giovane. Ma è proprio su quest’ultimo che è stato detto qualcosa di inaspettato.

Grande Fratello, clamorosa rivelazione su Beatrice e Vittorio

A parlare è stato un ex concorrente del Grande Fratello, che ha esordito così soffermandosi su Beatrice e Vittorio: “Vittorio viene bene come giocatore per Beatrice, perché lei secondo il mio punto di vista è 50% attrice e 50% presa dalle storie e sfrutta questa cosa di Vittorio, ma arriverebbe al bacio e nulla di più se fosse”. Ed ecco poi arrivare un’insinuazione che sta facendo discutere molto in queste ore sui social network.

A rompere il silenzio è stato l’ex gieffino Lorenzo Remotti, che ha aggiunto: “Perché Vittorio per conto mio ha altri gusti, chi vuol capire, intenda. È un mio pensiero. Io ho avuto dei campanelli di allarme che mi hanno fatto pensare che lui non andrebbe non solo con Beatrice, ma neanche con un’altra donna. Lui gioca, ma non arriva mai al dunque. Io quando parlavo con Vittorio mi trovavo molto bene, poi Beatrice ha Giuseppe che è tutto l’opposto”.

L’insinuazione potrebbe essere legata al fatto che a Vittorio possano non piacere le donne e questo ha fatto arrabbiare parecchi utenti, sebbene Remotti non lo abbia mai detto esplicitamente. Vedremo se arriveranno reazioni anche da qualche altro protagonista.