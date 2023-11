C’è grande tensione al Grande Fratello con Anita scoppiata in lacrime nelle ultime ore. Il suo è stato un pianto decisamente nervoso, infatti ha usato dei toni molto duri nei confronti di un’altra concorrente top, che non le starebbe facendo vivere bei momenti nella casa. Si è sfogata con Rosy Chin e ha ammesso di essere ormai stufa di dover andare avanti con questa diatriba. La sua è sembrata essere una vera e propria disperazione.

Al Grande Fratello Anita e questa coinquilina sembrano non trovare nessun compromesso o tregua, quindi la sfida sembra essere infinita. Stavolta la giovane gieffina è finita però tra le lacrime, stanca di dover affrontare questa situazione. Ha pianto di nascosto dalla sua ‘rivale’, ma certamente nel prossimo appuntamento in diretta di sabato 2 dicembre Signorini chiederà delucidazioni su questi costanti litigi in casa.

Grande Fratello, Anita in lacrime: “Mi sono rotta i cogl***”

Dunque, tensione che si taglia a fette nella casa del Grande Fratello, dove Anita non è riuscita proprio a trattenere le lacrime e si è lamentata del comportamento dell’altra gieffina davanti a Rosy: “Non mi molla più, se parlo con Giuseppe (Garibaldi n.d.r.) non va bene, che devo fare? Lei vuole che esco, ecco cosa vuole”. Ma il suo sfogo non si è esaurito con queste parole, infatti ha insultato la coinquilina protestando duramente.

Anita non riesce più a sopportare Beatrice Luzzi: “Mi sono rotta i cog*** di rispondere ad una cretina che mi rompe i cog*** dalla mattina alla sera, non ce l’ha una vita lei? Cristo”. Ha anche precisato di non voler piacere come persona all’attrice, ma vuole essere semplicemente lasciata in pace. Eppure molti utenti su X hanno preso le difese dell’ex protagonista di Vivere, criticando la ragazza per queste sue esternazioni.

'Mi sono rotta i coglioni di rispondere a una cretina che mi rompe i coglioni dalla mattina alla sera, non ce l'ha una vita lei? Cristo'



ECCO CHI È ANITA, LA GRANDISSIMA PLURILAUREATA 🐍#grandefratello pic.twitter.com/ZD2rIcc9Ma — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 30, 2023

C’è chi ha commentato: “Ma se Bea nemmeno le parla”, “Tutta ‘sta situazione te la sei creata tu stessa”, “Ma è sempre lei ad attaccare Bea senza motivo”, “Questa è proprio sconnessa, lei mi sa che è proprio una persona cattiva”.