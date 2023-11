Grande Fratello, Beatrice durissima con Giuseppe. Hanno fatto sognare i fan per un po’, ma il loro flirt è durato come un gatto in tangenziale, troppo poco. Quel bacio aveva fatto pensare ad altri scenari, invece nel corso dei giorni è emerso che la loro attrazione era figlia di qualcos’altro, forse della noia chissà. Fatto sta che i due si sono lasciati malissimo con pesanti accuse reciproche. Recentemente il barista si è nuovamente scagliato contro l’attrice parlando con Anita Olivieri.

Nella Casa c’è la convinzione che Beatrice stia solo giocando con Vittorio e voglia solo divertirsi. C’è anche un video in cui lei parla di “jolly” da usare a suo piacimento. Il primo è stato Giuseppe, il secondo sarebbe Vittorio. Negli ultimi giorni c’era stato un riavvicinamento tra Giuseppe e Beatrice, ma anche in questo caso la tregua è durata poco. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 novembre, il calabrese ha stuzzicato l’attrice che non ha reagito per niente bene.

La nuova lite tra Beatrice e Giuseppe: “Sei squallido”

Nella serata i concorrenti hanno trascorso alcuni momenti di relax tra cibo, musica e il classico gioco della bottiglia. Tuttavia all’improvviso Giuseppe ha voluto lanciare una frecciata all’indirizzo di Beatrice Luzzi. Garibaldi ha accusato la donna di non aver svolto le faccende domestiche. In particolare ha dichiarato che l’attrice non aveva lavato i piatti a pranzo.

A quel punto Beatrice Luzzi si è letteralmente avvelenata dicendo a Giuseppe Garibaldi che era una persona squallida. Lui non poteva sapere cosa avesse fatto lei durante la giornata. Nonostante ciò si è arrogato il diritto di sentenziare. Per questo ha definito il suo comportamento piuttosto vile. Poi se l’è presa anche con Anita che ultimamente si confida spesso con Giuseppe.

Anita e Giuseppe provocano Beatrice



Beatrice: -“Squallido questo sei, lui è l'amica sua sono squallidi”



MADRE SPEGNENDO IL BIDELLO E ANITA#grandefratello #gfpic.twitter.com/r7pekMshIy — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 29, 2023

Beatrice ha etichettato Giuseppe e Anita come due persone davvero squallide. Mentre lei si infuriava, tuttavia, il barista sembrava divertirsi e infatti diceva: “C’è un altro bicchiere, posso portarlo?”. L’attrice non ha accettato il suo comportamento e ha aggiunto: “Ironia? Parla lui, la tristezza fatta persona“. E ancora: “Ma tu perché non vai fuori a ballare con l’amichetta tua?”. Insomma tra i due è tornato il gelo. Per colpa di chi?

