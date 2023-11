Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi nell’occhio del ciclone. Fin dalla sua storia con Beatrice Luzzi, terminata nel peggiore dei modi, il barista/bidello calabrese si è imposto come uno dei protagonisti di questa edizione del reality. I suoi modi, le sue espressioni certo non piacciono a tutti, ma di sicuro non è uno che passa inosservato. Recentemente hanno fatto discutere alcune sue esternazioni fatte con Anita Olivieri su Beatrice e Vittorio.

Giuseppe è convinto che Beatrice voglia soltanto divertirsi con Vittorio, proprio come lui è sicuro che l’attrice abbia fatto con lui. Si è confidato con Anita che sostanzialmente la pensa allo stesso modo. Anzi quest’ultima ha addirittura svelato che Beatrice avrebbe confessato le sue intenzioni in tal senso anche agli altri. Cosa che peraltro l’attrice ha smentito (ma c’è un video che la incastra, ndr). Adesso, però, il pubblico è concentrato su un’altra considerazione di Giuseppe Garibaldi. E molti avanzano un sospetto.

Giuseppe parla con Anita e rivela il suo grande timore

Giuseppe Garibaldi si è confidato con Anita Olivieri con la quale ha un legame particolare. Ebbene il concorrente ha svelato di avere la sensazione di non essere apprezzato fuori dalla Casa. In uno stato che è parso di profonda crisi personale il gieffino si è lasciato andare a questa considerazione che ora in tanti stanno commentando.

Mentre era di cattivo umore Giuseppe Garibaldi è andato a infilarsi sotto le coperte confidandosi con Anita Olivieri. Quest’ultima le ha risposto che dovrebbe accettare le critiche, visto che ormai è un uomo adulto. Inoltre la 26enne romana ha affermato che neppure lei se la passa benissimo al Grande Fratello visti gli scontri con gli altri inquilini. E Giuseppe ha ribattuto che “C’è troppa falsità“.

Questa chiacchierata tra i due ha spinto alcuni spettatori a ipotizzare che Giuseppe possa avere qualcuno che dall’esterno lo informa su cosa pensa di lui la gente fuori dalla Casa. Si tratta solo di una supposizione, ovviamente. Qualcun altro, ad esempio, sostiene che il gieffino si sia fatto questa idea – di non essere particolarmente apprezzato – durante le puntate grazie agli applausi del pubblico e le frecciate di Alfonso Signorini. Infine c’è chi pensa che Giuseppe possa essere stato richiamato dalla produzione per i suoi esagerati attacchi a Bea. In quest’ultimo caso sarebbe stata la stessa attrice a chiedere l’intervento del GF.

