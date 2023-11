Beatrice Luzzi ha mentito al Grande Fratello? In queste ore molti telespettatori si stanno scagliando contro la grande protagonista di questa edizione del reality show, che può comunque contare sul sostegno incondizionato di una marea di fan. Il video però è uscito e ora tanti chiedono di “farlo girare” il più possibile fino a sabato, quando è in programma una nuova puntata del GF. Questo perché Alfonso Signorini ne parli durante la diretta. Ma cosa è successo?

Bisogna fare un piccolo passo indietro a lunedì sera, quando nel blocco dedicato ai cosiddetti ‘Beabaldi’, che si sono riavvicinati in questi ultimi giorni, Giuseppe Garibaldi ha accusato Beatrice Luzzi di aver aver detto di avere un secondo jolly, facendo intendere che si trattasse di Vittorio Menozzi: “Non so se lo sta facendo per ripicca, per gioco o per farmi ingelosire ma mentre ballavamo, mi ha detto ‘Tu sei stato un jolly, se non ti muovi passo al secondo’”.

“Beatrice ha mentito al Grande Fratello”

Sempre in diretta, l’attrice ha negato di aver pronunciato quelle parole, accusando a sua volta Giuseppe: “Questa è una bugia, è diffamazione. Vittorio non è un jolly. È una persona di altissimo livello”. Ma ora è uscita effettivamente una clip nella quale Beatrice parla con Garibaldi di un “secondo jolly“.

“‘Tacci tua. Ho giocato il jolly, mi hai fatto giocare il jolly con te e guarda come è finita. Sono incazzata nera con te. Ho giocato il jolly e non posso giocarne nessun altro“, si sente dire Bea a Giuseppe. E poi ancora: “Ho un jolly solo e ho pensato che forse posso anche farmi un secondo jolly”.

E qualcuno sostiene che esiste anche un frame nel quale indica Vittorio… Come anticipato, i fan di Beatrice Luzzi – che sono tantissimi – si sono mobilitati difendendola a spada tratta. Per loro aveva semplicemente ripetuto le parole di Giuseppe e in realtà voleva dire ben altro e anche che è stato lui, e non Beatrice, a mettere in mezzo il discorso del jolly. Non resta che vedere se il “jolly-gate” verrà approfondito.