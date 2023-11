Mirko Brunetti è uno dei protagonisti del Grande Fratello, la prima edizione, dopo anni, con concorrenti vip e nip. Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Brunetti è stato chiamato nella casa a percorso già iniziato ma è riuscito a ritagliarsi un ruolo molto importante nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Tutto merito del triangolo amoroso nato all’interno di Temptation Island.

Il triangolo nato durante il reality show dei sentimenti continua a tenere banco proprio grazie al Grande Fratello e ai nuovi ingressi, in primis quello di Perla Vatiero, sua ex fidanzata, e poi per le incursioni ormai settimanali dell’attuale compagna (fino alla scorsa puntata) Greta Rossetti, conosciuta durante l’esperienza a Temptation Island. Come dicevamo Mirko è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Il pubblico sembra apprezzare il giovane rietino, ma in queste ore il pubblico è rimasto basito a causa di alcune battute fatte su Vittorio.

Grande Fratello, Mirko fa infuriare per la frase su Vittorio

Parole molto pesanti per la maggior parte dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Marco Maddaloni e Mirko Brunetti sono usciti in giardino ed erano avvolti dal una coperta, mentre camminavano lo sportivo si è girato e ha chiesto al coinquilino: “Non è che adesso ti appoggi da dietro”. Alla battuta Mirko ha risposto con una frase che ha gelato il pubblico del Grande Fratello e sicuramente qualche inquilino della casa: “Macché, mica sono Vittorio“, alludendo alla presunta omosessualità del concorrente.

Non è la prima volta che Mirko Brunetti parla di Vittorio in questi termini. Pochi giorni dopo il suo ingresso, l’ex volto di Temptation Island aveva confessato ad alcuni concorrenti: “A dire il vero il primo che ci ha provato qua dentro con me è stato un uomo, Vittorio. Con me ci ha provato! Eh sì! Il letto, la sauna… Mi ha messo il costume bagnato sul letto, nel posto mio!“. Il pubblico a casa non ha apprezzato risposta data da Mirko e Maddaloni e sui social sono piovute tantissime critiche.

Marco: -“Non fa che ti appoggi dietro eh”

Mirko : -“No no, mica so vittorio"



Sai Mirko meglio un ragazzo dolce e puro come Vittorio piuttosto che un uomo che utilizza due ragazze per far parlare di sé, che squallore.#grandefratello #gfpic.twitter.com/mop1zLq6Tt — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 29, 2023

marco: “oh, non è che ti appoggi dietro”

mirko: “no, no, mica so’ vittorio”



se sabato non esce questa roba in diretta non rispondo di me #grandefratellopic.twitter.com/UJK8b73Brh — ꜱᴏᴘʜɪᴇ (@blissyphie) November 28, 2023

“Marco: “oh, non è che ti appoggi dietro”. Mirko: “no, no, mica so’ Vittorio’, se sabato non esce questa roba in diretta non rispondo di me”, scrive un utente su Twitter. E ancora: “La verità è che essere gay è ancora considerato motivo di SCHERNO, e siccome l’invidia per Vittorio da parte degli uomini è a livelli altissimi, per uno basico e falso come Mirko, cosa rimane da dire? se Greta entrando gli si attacca addosso godo come un riccio”, “Sai Mirko meglio un ragazzo dolce e puro come Vittorio piuttosto che un uomo che utilizza due ragazze per far parlare di sé, che squallore”.