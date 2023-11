Grande Fratello, Sara Ricci racconta agli altri di Giulia Cecchettin. Panico nella Casa quando l’attrice ha svelato agli altri inquilini cosa è successo alla 22enne vittima di femminicidio. Ovviamente ai concorrenti è vietato riportare fatti dall’esterno e così in tanti si sono lamentati invocando provvedimenti contro l’attrice da poco entrata nella Casa. Proprio in puntata Rosy Chin ha parlato di come in famiglia i genitori si fossero comportati con il fratello in un modo e con lei in un altro.

Alfonso Signorini ne ha approfittato per ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: “A Roma sono scese in piazza 500 mila persone, c’erano anche tanti uomini per esprimere la loro vicinanza a un tema così importante, complice l’ennesimo femminicidio. Voi non lo sapete, ma è morta un’altra donna, vittima della furia omicida di un uomo. Si chiamava Giulia ed era a un passo dalla laurea”.

Sara Ricci parla di Giulia e la regia la rimprovera

“Tu parli di cultura, riferendoti a quella cinese, ma io direi ‘antropologia’, che non ha bandiere, perché la società è maschilista da millenni – ha detto ancora Signorini – Tu Rosy sei stata brava e non sei rimasta zitta, perché tu hai detto: ‘Sapete che vi dico? È vero, vivrò in una famiglia patriarcale, dove l’uomo ha la sua priorità, ma io non ci sto’. Poi te ne sei andata. Sei una grande donna”.

Poco dopo Sara Ricci ha spiegato agli altri inquilini cosa fosse successo alla povera Giulia Cecchettin: “Quella storia era tra le cose che non vi potevo dire purtroppo. Lui le ha tolto la vita ad un passo dalla laurea. Di questa storia ne hanno parlato tutti. Era una ragazzina. Sembrava sai la Casa nella prateria. Lui era italiano, il suo ex ragazzo. Non stavano più insieme e lui non la lasciava. 15 anni? No avevano sui 19/20 anni. Lei si stava per laureare. Le ha tolto la vita e poi l’ha buttata in un fiume”.

Sara racconta i dettagli dell'omicidio di Giulia



La regia ha prontamente ripreso Sara Ricci ricordandole il regolamento, ma l’attrice è sembrata sorpresa: “Non posso? Vabbè ma ne avete parlato voi. Ne ha parlato prima Alfonso in diretta”. Subito c’è stato chi ha commentato: “Sara Ricci ha parlato con Beatrice e altri dell’omicidio di Giulia Cecchettin @GrandeFratello non è vietato portare notizie dall’esterno?”. Tra gli spettatori c’è poi chi ha ricordato che anche in altre occasioni erano state riportate notizie dall’esterno, ma non sono stati presi provvedimenti.

