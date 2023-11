Grande Fratello, Fiordaliso rivela a Mirko che Perla è furiosa per un motivo preciso. Nelle ultime ore il famoso triangolo composto da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero si è spezzato. L’ex tentatrice di Temptation Island, infatti, stanca delle continue intromissioni nel loro rapporto da parte dell’ex fidanzata di lui e del comportamento del suo compagno ha troncato la relazione. D’altra parte un epilogo del genere era ben prevedibile dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito nella Casa.

Mirko e Perla non hanno fatto nulla per nascondere i loro reciproci sentimenti confermando di essere molto legati. Proprio recentemente Fiordaliso, parlando con Letizia e Alex, ha rivelato di aver visto una cosa: “Giusto per fare il primo pettegolezzo della mattina… Hanno parlato fino alle 6. Il microfono sul comodino di Mirko“. Insomma ancora una volta i due non hanno resistito l’uno all’altra. Inoltre sempre Fiordaliso ha fatto sapere al ragazzo che Perla si è infuriata per un gesto compiuto da lui.

Mirko fa infuriare Perla: “Ho fatto un altro danno…”

Dopo il confronto tra Greta e Mirko quest’ultimo si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Fiordaliso. In attesa dell’arrivo di Greta nella Casa, cosa di cui i concorrenti non sanno ancora nulla, la cantante ha preso le difese di Perla. Questo perché Mirko ha compiuto un gesto che ha fatto letteralmente infuriare la coinquilina. Tutto è venuto fuori quando il giovane ha avuto il faccia a faccia con Greta.

“Non puoi dire che tra me e te c’è stata solo passione – ha detto Mirko a Greta – perché se fosse stato così, non ti avrei mai presentata alla mia famiglia, tantomeno, alla mia nipotina di 10 anni”. Al termine della puntata Fiordaliso ha fatto sapere a Mirko: “Perla è furiosa perché hai presentato la tua nipotina a Greta, ci è rimasta molto male”. E il 26enne sembra essersi reso conto dell’errore fatto, tanto che ha ammesso: “Ecco, ho fatto un altro danno“.

Fiorda : perla è furiosa lo sai ? Perché hai presentato la tua nipotina a greta



Mirko: ho fatto un altro danno , le ho fatto un male , per lei era la vita



il mio cuore è così 💔#perletti #grandefratello pic.twitter.com/TEjK22NEtq — Martina (@martycoralinee) November 28, 2023

Insomma il quadro è chiaro: per il pubblico Mirko e Perla sono ancora innamorati l’uno dell’altra. Tuttavia molti temono che l’ingresso di Greta nella Casa renderà difficile per loro comprendere che tipo di legame c’è tra loro. E i commenti sull’indecisione di lui sui social si sprecano: “Spero che Perla non lo consideri più” e “Già è in confusione pur essendo innamorato di Perla, figuriamoci quando entrerà Greta…”.

