Si prospetta una puntata in diretta del Grande Fratello ad altissima tensione quella del 27 novembre. E una delle ultime notizie arrivate ha riguardato Greta Rossetti, che ormai sembra essere a tutti gli effetti l’ex fidanzata di Mirko. La situazione si è infiammata soprattutto nei giorni scorsi e nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta decisiva. Vi avevamo parlato dell’ex tentatrice di Temptation Island già in un precedente articolo.

Infatti, dopo che al Grande Fratello gli ex Mirko e Perla si sono riavvicinati, Greta Rossetti aveva affermato sui social: “Basta, mi avete rotto. Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa, come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l’amore con chi vuole e quando vuole. Basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo”.

Leggi anche: “A letto insieme…”. Grande Fratello, Mirko e Perla cedono sotto l’occhio vigile della telecamera





Grande Fratello, novità su Greta Rossetti: cosa farà con Mirko e Perla

Nella casa del Grande Fratello potrebbero esserci nuovi scossoni, alla luce di quanto farà Greta Rossetti. Ma sono state fornite anche altre anticipazioni ufficiali sul reality show dallo stesso programma. Infatti, ci sarà una sorpresa speciale per Rosy Chin, che potrà finalmente vedere e riabbracciare tutti i suoi familiari, ma anche per Angelica ci sarà un momento straordinario, ma in questo caso non sono stati riferiti tutti i dettagli.

Grande attesa anche per comprendere gli sviluppi legati al rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, infatti non sarebbe da escludere una riappacificazione totale anche se lei sembra essere sempre vicina a Vittorio Menozzi. Scopriremo anche chi sarà eliminato al televoto tra lo stesso Vittorio, Angelica e Rosy Chin. Ma soprattutto capiremo meglio cosa farà Greta Rossetti, dato che il GF ha creato decisamente tanta curiosità.

In questi giorni c’è stato il riavvicinamento forse decisivo tra Mirko e Perla, ma nella serata del 27 novembre Greta farà sentire la sua voce, come annunciato dal GF. Saranno mostrate le reazioni di lei dei giorni scorsi, oppure ci sarà un nuovo intervento in diretta? Non resta che aspettare comunque la reazione degli ex fidanzati.