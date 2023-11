L’ingresso al Grande Fratello di Perla Vatiero ha certamente scombussolato gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia. Mirko Brunetti è sempre più vicino all’ex fidanzata, lasciata nel corso di Temotation Island dopo aver conosciuto la single Greta Rossetti. Alla fine del viaggio nei sentimenti, la coppia si è lasciata e Mirko si è fidanzato con la tentatrice professando amore e passione che ormai con Perla erano scemati nel tempo.

Dopo il suo ingresso al Grande Fratello le cose tra i due sembravano andare bene, tanto che, a parte il periodo di crisi, Greta e Mirko si sono visti fuori dalla casa e per suggellare il loro amore si sono dati un lungo bacio. Ora quello che viene fuori è un quadro molto diverso da quello sempre dipinto da Mirko, perché l’ingresso al GF di Perla ha scombussolato le sue certezze.

Mirko e Greta dormono insieme al Grande Fratello

Ricordiamo che Mirko e Perla sono stati fidanzati per cinque anni e hanno anche convissuto prima di partecipare a Temptation Island. Al Grande Fratello l’ex coppia si sta man mano riavvicinando e dopo diversi confronti, coccole e un ballo, questa notte i due hanno dormito insieme. Non solo, Mirko ha anche confessato a Perla di aver dato quel bacio a Greta controvoglia.

“Il bacio qui… l’unica cosa che ho fatto controvoglia“, ha spiegato Mirko, ma Perla ha commentato ironicamente: “Eh, non si vedeva proprio, per niente guarda“. Comunque gli inquilini hanno organizzato un nuovo gioco obblighi e verità e quando è toccato a Mirko, la domanda era ”con quale tua ex torneresti insieme, lui ha risposto: “Con quale delle mie ex ritornerei insieme? Con Perla! Se parlo di persona vi dico lei. […] Perché lei per me non è le altre, è diversa. Come ve lo devo spiegare?!”. Poi è arrivato l’obbligo: dormire insieme.

I due sono sempre più vicini e ora il pubblico spera di poter rivedere la coppia riconciliarsi proprio davanti alle telecamere del Grande Fratello. In questi giorni Mirko ha preso le disatanze da Greta e ad Angelica ha spiegato: “Io ho difeso lei andando anche contro me stesso. Anche contro i miei principi. Ad oggi, il passato mi ha insegnato tanto, anche lo stare qui dentro mi ha insegnato e non devo fare lo sbaglio di mettere gli altri prima di me e i miei principi. Cosa che ho fatto con Greta. Se ripenso a quello che lei ha fatto con te, per me è folle. La parola che ha usato (gatta morta) non esiste. Ma poi oltre al fatto che può essere gelosa, non doveva reagire in quella maniera sapendo che io sono un ragazzo per bene. Per me è stato difficile uscire fuori e fare finta di nulla. Molto difficile, molto. Poi il like che ha messo al post contro di me”.