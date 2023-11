Grande Fratello 2023, Perla vuota il sacco su Mirko Brunetti. L’ingresso della Vatiero ha certamente scombussolato gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo è semplice da comprendere: Mirko e il suo passato sentimentale con la nuova concorrente. I due si sono lasciati quando Mirko, ai tempi di Temptation Island, ha scoperto di essere innamorato di Greta Rossetti. E ironia della sorte, adesso è Greta a spiare da lontano il fidanzato mentre condivide la stessa esperienza televisiva con l’ex.

Perla Vatiero lo dice a tutti. Mirko ha rappresentato per lei un grande amore: la nuova gieffina lo avrebbe ripetuto più volte da quando l’ex fidanzato ha fatto il suo ingresso in casa, e adesso ha la fortuna di poterlo vivere h24 nel corso della trasmissione. Il risultato? Molti fan non possono che attendere che tra i due si riaccenda la fiamma dell’amore.

Leggi anche: “Mirko… Devo dirlo”. Grande Fratello, Perla non sapeva di essere ripresa di notte





Perla Vatiero lo dice a tutti e rompe il silenzio sul tatuaggio di Mirko: “Non ci volevo credere…”

Ma come ormai è noto, Mirko è fidanzato con Greta Rossetti, che sta provando a dimostrare piena fiducia nei riguardi della sua dolce metà. Resta comunque il fatto che molti sperano in un confronto a tre che, chissà, potrebbe o meno avvenire nel corso delle prossime puntate. Ma per tornare a Perla, attuale concorrente del reality, sembra che nelle ultime ore si sia lanciata in alcune considerazioni mirate a colpire proprio lui, Mirko Brunetti. La concorrente si sarebbe ritagliata l’ennesimo momento di confronto con l’ex fidanzato. I due erano in camera da letto, lontano da orecchie indiscrete di altri concorrenti, quando hanno riaperto il capitolo della fine della loro relazione. Nel bel mezzo del dialogo, Perla ha commentato il tatuaggio che Mirko condivide con l’attuale fidanzata Greta.

“Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Anche io ho avuto un altro dopo ma non gli ho detto ti amo e non mi sono fatta un tatuaggio con lui2, ha esordito Perla parlando con Mirko. E ancora: “Ma ti rendi conto che sul braccio adesso hai scritto “I tuoi occhi la mia cura”?. Dai, ragazzi, pensa come stai messo. Io ti difendevo ma le persone ti ridevano dietro. Ma di che stiamo parlando? Dopo due settimane i suoi occhi sono la tua cura. Raga, ma seriamente?“.

lui che si nasconde per non ridere sulla reazione di Perla al tatuaggio I TuOi OccHI lA miA CuRa 💀💀💀⚰️ #Perletti pic.twitter.com/cEUHO2v3A1 — 🐺🏆 M (@amavtisempre) November 25, 2023

“Io quando vidi la puntata ero scioccata. Non ci volevo credere. Mi fa troppo ridere e te lo dovevo dire. Io mi sono dovuta dissociare da te. Dicevo a tutti “non è il ragazzo con cui sono stata cinque anni, questo soggetto non lo conosco”. Mettiti nei panni miei con le persone“. Perla ha dunque concluso: “Lei non mi sta antipatica e non spenderò mai una parola negativa su di lei. Che penso di lei? Non ce l’ho mica con lei, sia chiaro. Sto parlando di te e non di altri. Che dopo poche settimane dici ti amo”.