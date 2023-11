Grande Fratello, occhi ancora puntati su Mirko e Perla. Fin dall’ingresso dell’ex fidanzata dell’imprenditore reatino ci si aspettava di capire che evoluzione avrebbe preso il loro rapporto. Ed effettivamente di cose ne sono successe parecchie. E naturalmente ciclicamente viene presa di mira Greta Rossetti che resta a casa a vedere tutto. Proprio recentemente Mirko Brunetti ha fatto una confessione a Beatrice Luzzi durante una lunga chiacchierata.

Intanto va detto che nella mattinata Mirko è andato a svegliare Perla come era solito fare quando stavano insieme. E lei gli ha preso la mano, proprio come i due fidanzati facevano prima. Insomma, ce n’è per alimentare l’ipotesi che tra i due possa di nuovo sbocciare l’amore. D’altra parte entrambi hanno confermato che la loro è stata una relazione importante e che ancora oggi l’uno non può essere indifferente all’altra. Ma non è finita, ora escono fuori altre cose…

La confessione di Mirko a Beatrice sui genitori di Perla

Nei giorni scorsi Beatrice Luzzi ha detto la sua sulla coppia Mirko-Perla: “Sai, lui per lei è un pezzo grosso. Lei uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. Questa è freddamente l’analisi. A me piace molto lei, però…”. In seguito Mirko Brunetti si è confidato proprio con Beatrice che pare stia cercando di capire qualcosa di più sul loro rapporto. Ebbene il giovane ha fatto una confessione importante sui genitori di Perla.

“I genitori di Perla mi hanno adottato come un figlio – ha rivelato Mirko Brunetti – devo fare una statua a loro, sono una famiglia d’oro”. In particolare quando si è lasciato con Perla Mirko si è staccato drasticamente dalla sua famiglia e pare sentirsi un po’ in colpa. Beatrice, infatti, gli chiede: “Ti è pesato lasciare la famiglia di Perla?”. E lui: “Sì, in loro ho trovato tutto quello che non avevo nella mia”.

Ma mirko ieri sera che ha fatto capire palesemente che con la famiglia di perla non si è comportato benissimo perché si è staccato drasticamente e che gli manca la loro famiglia 🥹 #Perletti — Mario❤ (@Wanda51662624) November 24, 2023

mirko: “i genitori di perla mi hanno adottato come un figlio, devo fare una statua a loro sono una famiglia d’oro”

bea: “ti è pesato lasciare la famiglia di perla?”

mirko: “sì,in loro ho trovato tutto quello che non avevo nella ❤️🥺#perletti #grandefratello — Adry✨ (@AdrianaCocco11) November 24, 2023

Naturalmente questa ennesima dimostrazione del forte legame tra Mirko e Perla ha spinto molti utenti a commentare l’accaduto. La comunità dei Perletti, coloro che sperano in un clamoroso ritorno di fiamma tra i due, è in subbuglio: “Ma mirko ieri sera che ha fatto capire palesemente che con la famiglia di perla non si è comportato benissimo perché si è staccato drasticamente e che gli manca la loro famiglia #Perletti”. Insomma, ci saranno altri sviluppi nei prossimi giorni?

