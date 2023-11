Grande Fratello, Beatrice Luzzi analizza cosa sta succedendo tra Mirko e Perla, la reazione di Greta. Fin dall’ingresso di Mirko Brunetti nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini si aspettavano novità sulla sua turbolenta vita sentimentale. Come molti sanno il giovane reatino a Temptation Island ha lasciato la sua allora compagna Perla Vatiero per mettersi insieme a Greta Rossetti. Con quest’ultima, però, le cose non stanno andando benissimo anche a causa proprio dell’ex compagna di lui.

D’altra parte i due hanno avuto una storia importante, la più importante per entrambi e dimenticare tutto è impossibile. Quello che sta colpendo, tuttavia, è il comportamento di Mirko che non solo non chiude, ma anzi apre porte e portoni alla possibilità di tornare con Perla. E Greta, da casa sua, non gradisce ma non può far altro che osservare infastidita. Ora su tutta la vicenda anche Beatrice Luzzi ha detto la sua: un’analisi molto lucida che ha provocato la reazione della stessa Greta Rossetti.

Beatrice dice la sua sul rapporto tra Mirko e Perla, la reazione di Greta

Nelle ultime ore c’è stato un altro faccia tra Perla e Mirko e la ragazza ha dichiarato: “Tu sei stato il mio primo amore e non sarei riuscita a dirlo a un altro così in fretta. L’infatuazione è un conto, ma l’amore è diverso. Io a te ti ho amato!”. Anche Mirko ha avuto dolcissime parole per la sua ex e molti pensano che tra i due possa esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Intanto, però, sul loro rapporto è intervenuta Beatrice Luzzi parlando con Fiordaliso.

“Ieri ci sono state delle cadute – le parole di Beatrice su Mirko e Perla – anche il ballo che hanno fatto. Ho visto un po’ un crollo, da parte di tutti e due. Beh, lei domani si sposerebbe con lui”. Poi ha aggiunto: “Sai, lui per lei è un pezzo grosso. Lei uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. Questa è freddamente l’analisi. A me piace molto lei, però…”.

Fiordaliso ha commentato: “Io penso che non torneranno più insieme“. Poi Beatrice ha detto ancora: “Lui può puntare molto molto alto, lei più di tanto no oggettivamente, facendo un’analisi cinica. Io penso che lui non tornerà con lei però lei tornerebbe con lui”. Il commento ha provocato tante reazioni e tra queste c’è stato anche il “mi piace” di Greta Rossetti che evidentemente è d’accordo con l’analisi fatta da Beatrice. E voi, che cosa ne pensate?

