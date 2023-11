L’arrivo di Perla Vatiero al Grande Fratello ha fatto vacillare le certezze di Mirko Brunetti. I due ex fidanzati si sono lasciati durante Temptation Island e il giovane di Rieti è uscito dal villaggio insieme alla single Greta Rossetti. Tra i due le cose sembravano andare per il meglio, ma qualche mese dopo sono saltate fuori diversi gossip su una crisi di coppia scatenata proprio a causa di Perla Vatiero.

In queste settimane al Grande Fratello, Mirko Brunetti si è professato innamorato di Greta Rossetti, ma l’ingresso nella casa di Perla lo ha fatto riflettere e parlando con Angelica e Anita si è lasciato andare a una confessione che non avrà fatto piacere all’ex single di Temptation Island: “Noi all’inizio nel programma abbiamo sentito una cosa forte. È stata veramente forte…non riesco a spiegarlo. Poi a un certo punto passando il tempo, determinate situazioni hanno portato il rapporto di tanto indietro”.

Grande Fratello, il ballo e la vicinanza tra Mirko e Perla

Non solo, durante una chiacchierata notturna proprio con l’ex fidanzata Perla Vatiero, Mirko Brunetti ha parlato ddi Greta Rossetti e anche questa volta ha fatto delle confessioni molto pesanti. Mirko al Grande Fratello si è fatto scappare: “Mi sono reso conto di averle detto ti amo troppo presto”. Una frase che, ovviamente, ha messo in dubbio ciò che prova per Greta Rossetti.

In questi giorni Mirko e Perla sembrano essere più vicini che mai e la cosa si è notata soprattutto durante il gioco della bottiglia organizzato la scorsa notte dagli inquilini della casa. Durante il gioco Perla ha messo lo smalto a Mirko e lui le ha tolto il miele dal naso con la bocca, ma dopo il gioco il Grande Fratello ha concesso un lento e durante il ballo i due si sono lasciati andare anche a qualche bacio sul collo e sulla guancia.

Sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston, i due hanno ballato e Mirko Brunetti ha rivelato all’ex fidanzata: “E comunque vorrei dirti una cosa. Non c’ha avuto tanto senso quello che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi a buttarci cattiverie addosso l’uno sull’altra“. Dello stesso avviso Perla, che sottovoce ha risposto: “Lo so, lo so hai proprio ragione. Anzi, non hanno avuto senso tante cose“. Prima che finisse il ballo, il concorrente si è detto contento che come siano migliorate le cose tra di loro. Durante il ballo non sono mancati sguardi e gesti che hanno mostrato la complicità che c’è tra i due e sui social i ‘Perletti’, questo il nome della fandom, si sono scatenati.